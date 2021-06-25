"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"

Состояние жилищно-коммунального хозяйства можно оценить по двум показателям: качество услуг и соотношение между средней зарплатой и тарифами. Сегодня доля комуналки в структуре доходов большинства украинцев зашкаливает. В развитых странах она доходит до 20%, иногда составляет 30-40. Это оправдано, когда получаешь качественный сервис, рассказал Gazeta.ua Владимир Соболев, доктор экономических наук, профессор Харьковского национального университета им. Каразина.

Было время, когда о реформе ЖКХ говорили постоянно - в Киеве, регионах. Сейчас редко вспоминают. Почему?

Был анекдот в Советском Союзе, который заканчивался словами: "А в это время рабочие за двором воровали железо". Так и здесь. Именно потому, что не говорят - подозрительно. И последние законодательные инициативы подтверждают худшие опасения. Вместо того, чтобы начать что-то менять, депутатами проталкивается закручивание гаек. Никаких изменений в тарифной политике. Зато предлагаются законопроекты, в которых предусматривается отъем квартир. Исполнительная служба сможет это делать в упрощенном порядке, получив решение суда. С недавнего времени эти вопросы относят к малозначимым и суд имеет право проводить упрощенное рассмотрение - без вызова сторон. Собрались, рассмотрели, приняли решение - и сразу в исполнительную службу. В условиях, когда у судов нет денег даже на почтовые марки для извещений, высокая вероятность, что люди не будут их вообще получать. То есть, они не будут знать об этих судах. И жильё будет продаваться с молотка. Вторая "идея" - пощипать народ за старые долги, которые подпадают под норму о сроке давности. Предлагают, чтобы для их погашения можно было удерживать из зарплаты украинцев до 25%.

Что понимают сегодня под реформой? Есть единая точка зрения?

Наиболее распространенное мнение - нужно изменить тарифы и преодолеть монополизм. Но это то, что лежит на поверхности. На мой взгляд, коренная проблема реформирования жилищно-коммунального хозяйства другая. Нужен эффективный частный собственник жилья. Самой успешной реформой у нас была приватизация государственного жилого фонда. Но легкость, с которой жильё досталось людям, сыграла злую шутку: граждане не прочувствовали на своем кармане, менталитете и образе жизни тесную связь между собственностью и обязательством по ее укреплению, поддержанию. Как результат, самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром. Много граждан продолжают жить в советских реалиях. Став собственниками, по-прежнему ждут, что кто-то за них что-то сделает. Дальше эта совковость накладывается на наш олигархат, который за 30 лет успешно захватил экономические и политические высоты. Обдирая граждан, он поощряет подобные настроения. Автор: Виктор ФОМЕНКО Доктор экономических наук Владимир Соболев: "Считается, что можно взять мировой опыт, посадить на нашу землю и будет то же самое. Я избавился от этой иллюзии еще в начале 90-х. А потом и наука объяснила, что это невозможно в принципе"

Создание объединений совладельцев многоквартирных домов изменило ситуацию?

Законодательство об объединениях совладельцев многоквартирных домов (ОСББ) - это, конечно, прогресс. В целом. Но когда начинаешь его изучать, то оказывается, что создать объединения почти невозможно. Или не имеешь возможности от них уйти, нет механизмов защитить свои интересы. Жители домов год могут перечислять деньги обслуживающим компаниям, а те используют средства на другие цели. Тут полная аналогия со строительными аферами. Люди, как были бесправными потребителями, так и остались. Нет никаких гарантий, что деньги не украдут. В итоге - проигрывают все. Основная масса граждан продолжает жить в советских реалиях. Стали собственниками жилья, но по-прежнему ждут, что кто-то что-то сделает за них

Почему реформа не пошла в 2000-х?

Есть вторая запущенная проблема - изношенность жилого фонда. Лет 15 назад, когда началась передача жилья обслуживающим организациям, был заложен пункт о ремонтных работах, предшествующих передаче на баланс. Если коммуникации текут и у людей нет желания привести их в порядок, то ОСББ и не создается. Люди бояться и правильно делают. Они не потянут. Создание ОСББ - это вариант реформы сверху. А народ ответил - мы уже наелись ваших лозунгов. Спасибо, не надо. Не сработало. Зарубежный опыт в виде кондоминиумов не стыкуется с олигархической системой. Ушлые хозяйственники местной власти, научившись успешно воровать деньги из местных бюджетов, под эти реформы понасоздавали на местах кучу управляющих компаний. Всё начинается с законодательного поля. Поэтому кондоминиумы - это успех, но успех условный. Это предпосылка. Если нет комплексного решения, то прогрессивные начинания заглохнут или извратятся. Реформа - это всё. Если мы только изменим тарифы и не изменим отношению к жилью, толку не будет.

Что можно считать очевидной неудачей?

Преславутые поверки счетчиков. Один пример из тысячи, когда мафия побеждает всех. Почти все годы затраты на поверку были заложены в тариф. Компания приходит, снимает счетчик и ставит. Никаких финансовых отношений. Но эти деньги тоже воруются и в какой-то момент оказывается, что их нет. И водоканалы обрастают кучей коммерческих структур, которые берут за это деньги. То есть, граждане платят за счетчики дважды. Газовики тоже подобным занимаются. Создают искусственные нарушения у людей, чтобы штрафовать. А потом начинают договариваться. Автор: Елена ЛУЦЕНКО Доктор экономических наук Владимир Соболев: "Срок службы водопроводных сетей - 30 лет. И теперь денег на ремонт надо больше. Потому что рваться начинает во всех местах и одновременно"

Как оцениваете сегодняшнее состояние ЖКХ?

Это можно назвать колапсом. По Харькову знаю: приходит зима - начинают лопаться трубы. Канализационные, водопроводные, горячая вода, отопление. Весь город перерыт. Постоянные отключения, прорывы на уровне дома, микрорайона или магистральной город ской трубы. По всей Украине такая же картины. Машины проваливаются в промоины. Это техногенная бомба. Тарифы поднять можно, а что дальше? Срок службы водопроводных сетей - 30 лет. И стоимость их ремонта в тарифе была заложена всегда - 3% в год. И деньги эти люди исправно платили. Средства накапливались на счетах, потом банально разворовывались. Теперь денег на ремонт надо больше. Потому, что рваться начинает во всех местах и одновременно.

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Говорят, что тарифы в Украине завышены в два раза. Что думаете?

Считается, что половина экономики в тени. Поэтому, возможно, что коррупционная составляющая в тарифе может доходить до половины. Но важно не то, какие они по размеру, а что с ними происходит. Тарифы - это всего лишь инструмент. До сих пор ни одного из местных олигархов ЖКХ не наказали. Лет 20 назад в Болгарии был судебный процесс, когда посадили руководителя теплостей Софии. Он делал то же самое, что и наши. Схемы одинаковые. Местная власть должна согласовывать тарифы с регуляторным органом - специальной комиссией по тарифам. Но этот государственный орган вместо контроля идет у них на поводу. А когда граждане возмущаются, им возражают: такие цены нам установили в Киеве. А те в свою очередь кивают на местную власть. Коммунальщикам выгоднее, когда стоит один счетчик на подъезд или дом

По каким формальным показателям можно судить о состоянии ЖКХ?

Основных два: качество услуг и соотношение между средней зарплатой и тарифами. Сегодня доля комуналки в структуре доходов основной массы людей зашкаливает. В развитых странах она доходит до 20%, иногда составляет 30-40. Это оправдано, когда ты получаешь качественный сервис. Но тут важна не только доля в расходах, но и уровень доходов. Наши политики часто ссылаются на зарубежный опыт: вот видите, там тоже много платят за комуналку. Но при этом молчат, что в Европе на оставшиеся деньги можна прилично жить. А в Украине - нет. Ты получаєш 2000 гривен и платиш половину за комуналку. А потом приходится отказывать себе в самом необходимом.

Что нужно менять в первую очередь?

Выделю несколько направлений. Во-первых, нужна комплексная законодательная работа. Во-вторых, не столько экономические меры, сколько юридические и правоохранительные. Мог бы помочь аудит коммунальных предприятий. Рукописи не горят: сразу видно, что, где, кто, когда украл. Как только провели аудит Нафтогаза, выявили кражу на десятки миллиардов. Думаю, что масшабы коррупции и воровства в комунальной сфере не меньше. Ничего особенного выдумывать не надо. Нужна политическая воля: пришли, проверили, посадили. Другим будет урок. Многие думают - проблема в законе, стимуле, правильном тарифе. Нет! Основная проблема - в головах. У нас еще с времен Советского Союза укоренилось - всё вокруг колхозное, всё вокруг моё. За всё это время отношения государства с гражданами мало изменились. Оно делает вид, что о нас заботится. А мы делаем вид, что ему верим. Автор: Виктор ФОМЕНКО Доктор экономических наук Владимир Соболев: "Создание ОСББ - это вариант реформы сверху"

Возглавлять реформу должно государство?

Конечно. Только так можно создать условия, чтобы собственники жилья, объединенные в кондоминиумы, участвовали в преобразованиях. Это то, что называется государственно-частное партнерство. Государство удешевляет кредиты, договаривается о международных программах и следит за монополистами, поставками материалов. Сейчас какую-то муфточку или шайбочку, которая стоит 3 копейки, покупают за 3 гривны. Я видел расчеты, по которым в квадратном метре жилья в Украине 30% - это коррупционные откаты. Представляете, если это убрать, отменить разрешительные процедуры? И таких ситуаций десятки. Газовщики придумывают искусственные нарушения, чтобы штрафовать людей. А потом начинают договариваться

Что говорит мировой опыт?

Изменения могут быть уже в первый год. Но мы опять переходим в неэкономическую плоскость. Как ни крути политическая воля и доверие - два ключевых столпа любой реформы. В Польше почему она удалась? Бальцерович сказал: будет плохо, но недолго. Согласны потерпеть, чтобы потом было нормально? Граждане сказали да. И он их не обманул. В любой стране реформы можно провести быстро. При этом эффективность обратно пропорциональна скорости их проведения. А если скорость недостаточна, то эффективность становится нулевой. Тогда получается имитация реформ. И выращивание новых олигархов вокруг этих сфер.

А чей опыт Украина могла бы использовать?

Считается, что можно взять мировой опыт, посадить на нашу землю и будет то же самое. Я изжил эту иллюзию в начале 90-х. А потом и наука объяснила, что это невозможно в принципе. Любой мировой опыт уникален. Также как и конфигурация составляющих его успеха в конкретной стране. Но при этом есть какие-то вещи базовые. В Украине условия были очень благоприятные в 90-х. Например, существовало Черноморское морское парходство - ведущая судоходная пассажирская компания. К 1994 году ее успешно по карманам рассовали. А ведь могли сохранить и она продолжала бы приносить валютную выручку. А сколько накрали на непрозрачной приватизации? Мы можем использовать любой мировой опыт. Но сначала надо создать условия, чтобы он прижился. Автор: Елена ЛУЦЕНКО Доктор экономических наук Владимир Соболев: "Мог бы помочь аудит коммунальных предприятий. Рукописи не горят: сразу видно, что, где, кто, когда украл"

Кто мешает реформам?

Трубы покупаем по монопольным ценам. А, если бы по нормальным, то они чаще б менялись. То же самое касается электрического оборудования, лифтового хозяйства. Украли какой-то ротор, лифтовики запросили кучу денег. Цена завышена, а украинцы платят. Олигархи богатеют, люди наоборот. В Азербайджане в гостиннице стоит счетчик. Ты опускаєш монетку и пользуешься газом. То есть, оплачиваешь какой-то объем в кубометрах. При этом исчезает попытка тебя ободрать - платишь только за то, что потребил. Это идеальная система. Гражданин вступает в отношения с коммунальщиками в момент, когда потребляет услугу. У нас тоже может такое быть. Когда граждане возмущаются относительно тарифов, им говорят: такие цены нам установили в Киеве. А там в свою очередь кивают на местные власти

Счетчики тепла могли бы помочь и людям, и комунальщикам. Но вводятся очень медленно. Почему?

Коммунальщикам выгоднее, когда стоит один счетчик на подъезд или дом. А гражданам это невыгодно. Водоканалы тоже хотели поставить коммерческий узел на подъезд. То есть, я бы платил и за того парня, у которого нет счетчика. Тем временем, сегодняшние технологии позволяют ставить счетчик тепла даже не на квартиру, а на каждую батарею. И гигакалории, которые на подъезд насчитали, распределять по показаниям квартирных счетчиков. В моем доме последние пару лет топят так, что невозможно притронуться к батареям. То есть, комунальщикам выгодно больше газа сжигать, чтобы брать больше денег. Значит заложена коррупционная составялющая в тарифе. Еще вопрос: а надежны ли эти подъездные счетчики? Насколько защищены от вмешательства самих коммунальщиков? Никто не объяснил. Ключевым фактором реформ является доверие. А поскольку власти веры нет, то ждешь подвоха от нее во всем. Доверие никак не измеришь, но если его нет, то никаких реформ не будет. Даже если будет идеальное законодательство.

Тарифы на горячую воду и отопление для населения в этом году вырастут на 33%. В 2022 году тарифы увеличатся на 6%, в 2023-м - на 5%, в 2024 году - на 5%. Об этом сообщает Минэкономики в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения увеличится в 2021-м на 20%, 2022 году - на 11%, в 2023-м - на 5%, в 2024 году - на 5%, написано в прогнозе. Обслуживание домов, сооружений и придомовых территорий подорожает на 10% в 2021-2022 годах. В 2023-м - на 5%, в 2024 году - на 5%.