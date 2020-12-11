Самые дорогие и самые дешевые квартиры: какие суммы выложили украинцы в ноябре

Сегмент до $50 тыс. в ноябре занял долю 24 % от общего количества операций. Фото: unsplash

В ноябре в Киеве приобрели недвижимости на общую сумму $29,8 млн, что на 4% меньше октябрьских показателей.

Об этом сообщила генеральный директор АН "Благовест" Елена Биберова.

Сегмент до $50 тыс. в ноябре занял долю 24 % от общего количества операций. В этой категории приобретались в основном 1-2-комнатные квартиры, больше всего в Днепровском, Дарницком, Голосеевском районах столицы. Сделки с квартирами составили основную долю, были единичные сделки с домами и объектами нежилого фонда.

Среди квартир, самым доступным вариантом стала 1-комнатная квартира площадью 27 кв. м в Соломенском районе, которую купили за $25 тыс.

В сегменте от $50 до $100 тыс. провели 44% операций. Здесь преобладают 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Дарницком районах Киева. Основной спрос пришелся на жилье в новых домах.

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Ценовая категория от $100 до 250 тыс. по итогам ноября составила 27%, от $250 тыс. - 5% от общего объема сделок.

Самые дорогие квартиры были в Печерском районе. На бул. Леси Украинки продали 2-комнатную квартиру 107 кв. м за $255 тыс. За $340 тыс. купили 3-комнатную квартиру площадью 140 кв. м на ул. Саксаганского. За $355 тыс. купили дом в Жулянах площадью 142 кв. м.

За $1,2 млн купили квартиру площадью 300 кв. м в Печерском районе. Это самый дорогой объект, проданный в ноябре.

"Спрос на жилую недвижимость остается стабильным. Цены подросли в пределах 5% в основном на квартиры в новых домах", – говорит Елена Биберова.

В октябре 2020 года средняя цена предложения квартир на вторичном рынке Киева снизилась на 1,9% по сравнению с сентябрем 2020-го. Квадратный метр такого жилья стоил $1 165.