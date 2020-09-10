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четверг, 10 сентября 2020 18:04

Самые богатые люди мира массово теряют деньги

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Самые богатые люди мира массово теряют деньги
Мильрдер, которому принадлежат самые популярные казино в районе Лас-Вегас-Стрип, потерял $4,7 млрд. Фото: pixabay.com

Больше всего из-за коронавируса среди миллиардеров потерял инвестор Уоррен Баффет - $7,3 млрд. Одновременно это связано с тем, что в июле его компания Berkshire Hathaway пожертвовала на благотворительность акции на $2,9 млрд.

Вдова Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс недосчиталась $5,3 млрд, сообщает Forbes.

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На третьем месте по потерям среди богачей - Шелдон Адельсон. Мильрдер, которому принадлежат самые популярные казино в районе Лас-Вегас-Стрип, потерял $4,7 млрд. Ему пришлось закрыть заведения на три месяца. А стоимость акций его компании упала на 20% по сравнению с показателями прошлого года.

Основатель нефтегазовой компании Continental Resources Гарольд Хэмм из-за снижения стоимости ценных бумаг за год потерял $3,7 млрд.

8 сентября Илон Маск и акции компании Tesla подешевели на 21,06% - до $330,21. За один день он потерял $16,3 млрд. Теперь он пятый в списке самых богатых людей мира. Еще на прошлой неделе занимал третье место, обогнав основателя Facebook Марка Цукерберга.

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