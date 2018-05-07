Самому молодому украинскому миллионеру 7 лет

Самому молодому миллионеру Украины - 7 лет. Фото: i.ytimg.com

По итогам декларационной кампании самый молодой миллионер в Украине проживает в Черкассах, ему 7 лет. Самому старшему миллионеру 99 лет, он из Киева.

В целом доходы в более 1 млн грн за 2017 год задекларировали 4063 налогоплательщиков в Украине. Об этом сообщил в.а. председателя ДФС Мирослав Продан.

"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд грн. Наибольшее количество миллионеров – 2270 плательщиков составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. Среди возрастной категории от 30 до 45 лет – 1605 миллионеров, до 30 лет – 188. В то же время самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (г. Черкассы), а самому старшему – 99 лет (г. Киев)", – написал Мирослав Продан.

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Среднестатистический годовой доход одного миллионера по Украине составляет 8,2 млн грн. В то же время одного плательщика – жителя Волынской области – 18,4 млн грн, Донецкой – 12,2 млн грн, Сумской – 11,4 млн грн, Киева – 10,1 млн грн, Херсонской – 9,9 млн грн и Киевской областей – 8,6 млн гривен.

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