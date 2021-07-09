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пятница, 09 июля 2021 15:28

Самая большая выплата в истории МВФ. Украина получит денежную помощь

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Самая большая выплата в истории МВФ. Украина получит денежную помощь
Средства будут распределять пропорционально. Фото: pixabay.com

Международный валютный фонд одобрил дополнительную эмиссию специальных прав заимствования (СПЗ) на $650 млрд.

Ее распределят между странами для восстановления после пандемии. Завершить этот процесс планируется до конца августа, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает пресс-служба МВФ.

"Вчера исполнительный комитет МВФ согласился с моим предложением о новом распределении СПЗ, эквивалентном $650 млрд, крупнейшем ассигновании в истории МВФ, для удовлетворения долгосрочных мировых потребностей в резервах во время худшего кризиса со времен Великой депрессии", - говорится в сообщении.

Георгиева отметила, что следующим шагом будет представление совету фонда предложения по распределению для рассмотрения и утверждения. Если совет его поддержит, то распределение завершат до конца августа.

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"Распределение СПЗ поможет каждой стране-члену МВФ, особенно уязвимым странам, и усилит их реакцию на кризис Covid-19. В ближайшее время мы будем активно сотрудничать со своими членами, чтобы определить варианты добровольного направления СПЗ от более богатых стран для поддержки более уязвимых", - добавила Георгиева.

Средства будут распределять пропорционально квотам стран в МВФ. Украина может получить $2,89 млрд по текущему курсу.

Украина ожидает транш от МВФ осенью. Государство рассчитывает на $700 млн. В ходе визита в США министра финансов Сергея Марченко с МВФ удалось достичь компромисса по многим вопросам. Стороны договорились о совместной работе для достижения соглашения.

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Дата
09
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