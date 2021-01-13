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среда, 13 января 2021 09:40

С завтрашнего дня бизнес будут штрафовать за клиентов без масок

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С завтрашнего дня бизнес будут штрафовать за клиентов без масок
Штрафовать за отсутствие маски будут также персонал и физических лиц-предпринимателей. Фото: unsplash

С 14 января юридических лиц и ФЛП будут штрафовать за допуск людей в общественное место без маски, а также за отсутствие предупреждения о необходимости ее одеть.

Об этом говорится в соответствующих изменениях законодательства по предотвращению распространения коронавирусной болезни Covid-19, сообщает "УНН".

Согласно документу, юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель будут платить штраф за:

- допуск лица в общественное место без маски,

- отсутствие предупреждения о необходимости одеть средство защиты,

- отсутствие реакции на людей без маски в помещении.

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Штраф предусмотрен в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3400 до 5100 грн.

Штрафовать за отсутствие маски будут также персонал и физических лиц-предпринимателей.

Карантин в Украине необходимо продолжить и после января. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для этого есть все основания.

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Дата
13
января

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