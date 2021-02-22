С марта пенсии вырастут: сколько получат украинцы

Объем выплат вырастет у 8 млн человек. Фото: pixabay

С 1 марта размер пенсии украинцев повысится в среднем на 308 грн.

Увеличение выплат произойдет вследствие индексации, сообщают в Министерстве социальной политики.

"Показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера, утвердили на уровне 11 процентов. В результате объем выплат вырастет у 8 миллионов человек. Минимальный размер повышения установили на уровне 100 гривен", - говорится в сообщении.

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К уровню 2200 грн повысят минимальную пенсионную выплату лицам, имеющим длительный страховой стаж - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Показатель средней заработной платы для расчета пенсий вырос до 13 320 грн за декабрь 2020 года. Это больше, чем когда-либо прежде.