С ипотечной квартиры могут выселить: подробности

В Нацбанке говорят, что банкам будет не выгодно выдавать ипотечные кредиты, если действие моратория продлят. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о запрете забирать единственное жилье из-за долгов по валютным кредитам, в частности ипотечным.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Верховной Рады.

Из-за моратория на отчуждение жилья банки не могут обеспечить выполнение условий по кредитным договорам. Это нарушение конституционного принципа обязательности исполнения судебных решений, считает Зеленский.

16 июля Верховная Рада приняла законопроект, продлевающий мораторий на взыскание имущества по просроченным валютным кредитам до 1 января 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему в Украине до сих пор не работает ипотека

"Вместо того, чтобы отменить мораторий, нам предлагают его продлить до 2022 года. Это означает, что проблемные долги валютных заемщиков так и не будут урегулированы. А это 44 тысячи договоров на 29 миллиардов гривен", - пояснили в Нацбанке.

Там говорят, банкам невыгодно выдавать ипотечные кредиты, если действие моратория продлят.

Кодекс по процедурам банкротства приняли в 2018-м. Он устанавливал срок действия моратория до 21 октября 2020 года. До того времени у гражданина не могут забрать жилье, купленное в ипотеку, если это единственное место проживания, а его площадь составляет не более 140 кв. м для квартиры и 240 кв. м для дома.