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вторник, 18 июня 2019 15:06

С гривной все буде хорошо в 2019 году - эксперт фондового рынка

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Несмотря на негативный информационный шум, который снизил курс гривны на 4%, факторы, влияющие на национальную валюту в этом году, более благоприятные, чем в прошлом, - считает Юрий Бажинов, управляющий активами ООО " ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА".

"Прежде всего, хочется отметить динамику "Единого казначейского счета" (далее ЕКС) которая выглядит более сильной по отношению к 2018 г., при этом пиковые майские выплаты по государственному долгу уже пройдены. Это говорит о том, что правительству хватает финансовых ресурсов платить по долгам как внешним, так и внутренним - и в то же время держать на ЕКС достаточно высокие остатки по отношению к прошлому году", - заявил эксперт.

 

Кроме этого, нерезиденты активно покупают облигации внутреннего займа, который номинирован в гривне, в страну приходит валюта. Как правило, политическая турбулентность создает дополнительные риски для нерезидентов, но даже президентские выборы не повлияли негативно на тенденцию.

 

Из-за напряженности между США и Китаем, прогнозы по росту мировой экономики существенно снизились, что привело к снижению цен на промышленные металлы и некоторые зернобобовые культуры. К счастью для нас, пока что, негативные последствия этой войны обходят Украину стороною. По мнению, эксперта "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА", цены на наши ключевые экспортные товары на мировых рынках - благоприятны.

Цены на руду и кукурузу рекордно выросли в этом году на форс-мажорных обстоятельствах, которые не были связаны с торговой войной.

Авария на дамбе в Брумадинью, Бразилия, которая произошла 25 января 2019г. стала причиной приостановки добычи руды на 11 предприятиях компании Vale. Компания владеет одним из крупнейших месторождений железной руды в мире и уже заявила, что сможет выйти на прежние объемы добычи только через 2-3 года. Цены на железную руду, соответственно, подскочили до 4-х летнего максимума - $98,59 за тонну.

Погодные условия, а именно, катастрофическое увеличение количества осадков в конце мая и начале июня в США, привели к тому, что американские фермеры могут столкнулись с худшими климатическими условиями для посева кукурузы в современной истории. В то же время, Департамент сельского хозяйства США (USDA) сообщает о том, что урожай кукурузы в Украине в 2019-2020 МГ может составить 33 миллиона тонн. Это на 7,8% ниже, чем в 2018-2019 МГ, однако экспорт зерновых вырос с 1,6 млрд. долл. до 2,44 млрд. долл. в 1 квартале 2019 по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Суммируя все вышеперечисленный факторы, можно сделать вывод - временный негативный фон для гривны не является решающим для ее ценообразования. "Конъюнктура, которая сложилась вокруг национальной валюты, и обстоятельства, которые влияют на нее, куда выгоднее сегодня, чем год назад", - считает Юрий Бажинов, управляющий активами ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА".

ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" - профессиональный участник фондового рынка Украины: торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение, часть холдинга FREEDOM HOLDING CORP (США), брокеры которого, дают клиентам доступ к мировым финансовым рынкам. Акции холдинга листингованы на бирже OTС QX Best Market в США (тикер FRHC). Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На начало 2019 года имеет 12 филиалов по Украине, штат больше 100 человек.

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