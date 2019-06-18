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вторник, 18 июня 2019 15:06

С гривной все буде хорошо в 2019-м - эксперт фондового рынка
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  Юрий Бажинов, управляющий активами ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА"
Юрий Бажинов, управляющий активами ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА"

"Прежде всего, хочется отметить динамику "Единого казначейского счета" (далее ЕКС) которая выглядит более сильной по отношению к 2018 г., при этом пиковые майские выплаты по государственному долгу уже пройдены. Это говорит о том, что правительству хватает финансовых ресурсов платить по долгам как внешним, так и внутренним - и в то же время держать на ЕКС достаточно высокие остатки по отношению к прошлому году", - заявил эксперт.

 

Кроме этого, нерезиденты активно покупают облигации внутреннего займа, который номинирован в гривне, в страну приходит валюта. Как правило, политическая турбулентность создает дополнительные риски для нерезидентов, но даже президентские выборы не повлияли негативно на тенденцию.

 

Из-за напряженности между США и Китаем, прогнозы по росту мировой экономики существенно снизились, что привело к снижению цен на промышленные металлы и некоторые зернобобовые культуры. К счастью для нас, пока что, негативные последствия этой войны обходят Украину стороною. По мнению, эксперта "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА", цены на наши ключевые экспортные товары на мировых рынках - благоприятны.

Цены на руду и кукурузу рекордно выросли в этом году на форс-мажорных обстоятельствах, которые не были связаны с торговой войной.

Авария на дамбе в Брумадинью, Бразилия, которая произошла 25 января 2019г. стала причиной приостановки добычи руды на 11 предприятиях компании Vale. Компания владеет одним из крупнейших месторождений железной руды в мире и уже заявила, что сможет выйти на прежние объемы добычи только через 2-3 года. Цены на железную руду, соответственно, подскочили до 4-х летнего максимума - $98,59 за тонну.

Погодные условия, а именно, катастрофическое увеличение количества осадков в конце мая и начале июня в США, привели к тому, что американские фермеры могут столкнулись с худшими климатическими условиями для посева кукурузы в современной истории. В то же время, Департамент сельского хозяйства США (USDA) сообщает о том, что урожай кукурузы в Украине в 2019-2020 МГ может составить 33 миллиона тонн. Это на 7,8% ниже, чем в 2018-2019 МГ, однако экспорт зерновых вырос с 1,6 млрд. долл. до 2,44 млрд. долл. в 1 квартале 2019 по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Суммируя все вышеперечисленный факторы, можно сделать вывод - временный негативный фон для гривны не является решающим для ее ценообразования. "Конъюнктура, которая сложилась вокруг национальной валюты, и обстоятельства, которые влияют на нее, куда выгоднее сегодня, чем год назад", - считает Юрий Бажинов, управляющий активами ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА".

ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" - профессиональный участник фондового рынка Украины: торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение, часть холдинга FREEDOM HOLDING CORP (США), брокеры которого, дают клиентам доступ к мировым финансовым рынкам. Акции холдинга листингованы на бирже OTС QX Best Market в США (тикер FRHC). Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На начало 2019 года имеет 12 филиалов по Украине, штат больше 100 человек.

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