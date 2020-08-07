С авиапассажиров начали брать сбор: за что придется доплатить

За каждую тонну отправленного или полученного груза в пределах Украины нужно заплатить $2,5. Фото: pixabay.com

С 7 августа ввели авиационный сбор для пассажиров. Он предусмотрен законом о внесении изменений в Воздушный кодекс, который сегодня вступил в силу.

Документ предусматривает, что с каждого пассажира, летящего в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере $0,5. На международных рейсах сумма составляет $2.

Кроме того, за каждую тонну отправленного или полученного груза в пределах Украины нужно заплатить $2,5, а в случае международных перевозок - $10, пишет "Сегодня".

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В законе прописаны исключения. Платить пошлину не нужно в случае:

- поездок высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

- перевозки гуманитарной помощи, в соответствии с актами Кабинета министров;

- полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).

От сбора также освобождены дети в возрасте до двух лет и транзитные пассажиры.

Стоимость авиабилетов может увеличиться вдвое после снятия карантина и строгих ограничений передвижения туристов между странами. Авиаперевозчикам, скорее всего, не позволят полностью заполнять самолеты, поскольку пассажирам еще некоторое время придется соблюдать принципы социального дистанцирования.