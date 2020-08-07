С авиапассажиров начали брать сбор: за что придется доплатить

 
Ексклюзивы
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 162
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2007
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1080
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18612
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3699
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 918
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6894
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 621
Фото
Все фото
0
6
7
8
6
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 162
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 918
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 693
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2007
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6894
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 342
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
пятница, 07 августа 2020 13:01

С авиапассажиров начали брать сбор: за что придется доплатить

  Комментировать
С авиапассажиров начали брать сбор: за что придется доплатить
За каждую тонну отправленного или полученного груза в пределах Украины нужно заплатить $2,5. Фото: pixabay.com

С 7 августа ввели авиационный сбор для пассажиров. Он предусмотрен законом о внесении изменений в Воздушный кодекс, который сегодня вступил в силу.

Документ предусматривает, что с каждого пассажира, летящего в пределах Украины, взимается государственная пошлина в размере $0,5. На международных рейсах сумма составляет $2.

Кроме того, за каждую тонну отправленного или полученного груза в пределах Украины нужно заплатить $2,5, а в случае международных перевозок - $10, пишет "Сегодня".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин поддержал проект единого транспортного е-билета

В законе прописаны исключения. Платить пошлину не нужно в случае:

- поездок высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

- перевозки гуманитарной помощи, в соответствии с актами Кабинета министров;

- полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).

От сбора также освобождены дети в возрасте до двух лет и транзитные пассажиры.

Стоимость авиабилетов может увеличиться вдвое после снятия карантина и строгих ограничений передвижения туристов между странами. Авиаперевозчикам, скорее всего, не позволят полностью заполнять самолеты, поскольку пассажирам еще некоторое время придется соблюдать принципы социального дистанцирования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С авиапассажиров начали брать сбор: за что придется доплатить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

День пива: сколько литров в год выпивают украинцы

Самое читаемое
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
6
 Просмотров: 8100
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
18
 Просмотров: 7731
&quot;Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал&quot;
"Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал" Просмотров: 7083
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
5
 Просмотров: 5499
Разыскивают насильника с татуировкой на лбу в ​​виде двух точек: показали фото
Разыскивают насильника с татуировкой на лбу в ​​виде двух точек: показали фото Просмотров: 4626
Экономика
Инвестиции были сделаны из собственных средств, - Коломойский об обвинении США
Инвестиции были сделаны из собственных средств, - Коломойский об обвинении США
Украина экспортировала 15 млн л пива в ЕС: что происходит на мировом рынке
Украина экспортировала 15 млн л пива в ЕС: что происходит на мировом рынке Просмотров: 270
Минюст требует конфисковать у Коломойского недвижимость на $70 млн
Минюст требует конфисковать у Коломойского недвижимость на $70 млн Просмотров: 270
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
 Просмотров: 162
Задолженность Пенсионного фонда постоянно растет, - аналитики
Задолженность Пенсионного фонда постоянно растет, - аналитики Просмотров: 180
Больше всего комментируют
10
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
3
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2
На Коломойского завели дело за "отмывание денег" Приватбанка
1
Кличко сойдется с Пальчевским в борьбе за Киев
Голосов: 25023
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua