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вторник, 15 июня 2021 13:43

С 1 июля земля не поедет поездами в другие страны - Зеленский

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Люди уже меньше боятся земельной реформы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Автор: Елена Луценко
  С 1 июля отменяется действие моратория на продажу земли
С 1 июля отменяется действие моратория на продажу земли

"Считаю, уже меньше боятся земельной реформы. Видят, что ни у кого ничего не забрали. А с 1 июля у людей появится возможность стать собственниками земли. И с 1 июля земля не поедет поездами в другие страны, вся останется. Никаких сюрпризов не будет. Еще многое надо сделать. Земельная реформа - это начало. Еще есть подзаконные акты, реестры, кадастры. Нет ещё всей программы орошения. Но начало реформы есть. Будут какие-то преграды, проблемы. Но все можно исправить, если есть желание", - сказал Зеленский в интервью украинским телеканалам, пишет Экономическая правда.

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1 марта 2020 Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. С 1 июля отменяется действие моратория на продажу земли.

После запуска рынка земли с 1 июля гектар земли в Украине будет стоить $1,5-2 тыс. За следующие пять лет цена вырастет до $5 тыс.

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