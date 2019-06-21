"С 1 июля будет хаос" – Интерпайп о запуске рынка электроэнергии

Директор по экономике и финансам трубно-колесной компании "Интерпайп" Денис Морозов говорит, что на рынке, где есть 2 поставщика энергии, будет не Роттердам +, а Роттердам +++. Фото: Факты

Условия работы промышленности после запуска в Украине новой модели рынка электроэнергии практически невозможно спрогнозировать. Об этом заявил директор по экономике и финансам трубно-колесной компании "Интерпайп" Денис Морозов.

С 1 июля в стране начинают действовать нормы закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году. Прописанные в документе правила предполагают либерализацию модели доставки электроэнергии от генерирующих компаний до потребителей и существенно меняют порядок расчетов. Однако накануне запуска рынка неясным остается вопрос ценообразования, а также нормативно-правового обеспечения ряда процедур.

"Мы изучаем активно ситуацию и понимаем, что она непрозрачная, неясная и неочевидная. Для нас с 1 июля тоже будет какой-то большой хаос, потому что, какая будет цена, сегодня не понимает никто. Она может быть совершенно любой. Есть опасения, что на рынке, где есть 2 поставщика энергии, будет не Роттердам+, а Роттердам+++", - сказал Морозов.

По его словам, запуск рынка с определенными ограничениями мог бы снять ряд проблем. "Мы со всей страной вместе ждём хоть какого-то решения проблемы или хотя бы какого-то ограничения, чтобы сразу не было резкого роста (цен - ред.)", - сказал Морозов.