С 1 апреля украинки будут выходить на пенсию по новым правилам: подробности

С 1 апреля 2021 Пенсионный фонд увеличил пенсионный возраст для женщин.

А также изменит требования к трудовому стажу для всех пенсионеров. Новые изменения регулируются со статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которому лица имеют право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет при наличии необходимого страхового стажа.

До 1 апреля возраст выхода на пенсию для украинок составлял 59 лет и 6 месяцев, однако с 1 апреля пенсионный возраст для женщин поднимется до 60 лет и сравняется с условиями для мужчин. Однако украинки, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию в возрасте 59,6 лет, как и раньше. Другим женщинам придется ждать до 60 лет.

Автор: ukrinform.ua С 1 апреля в Украине действуют новые правила выхода на пенсию

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Также изменятся требования в страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту. Продолжительность страхового стажа определяется на момент достижения пенсионного возраста.

В 2020 году для выхода на пенсию нужно было отработать 27 лет. А до 2028 года украинцам потребуется 38 лет официального трудоустройства. Если страхового стажа не хватает на момент достижения 60 лет, его можно докупить. Один год стажа обойдется в 31 680 грн. (до апреля 2021 года эта сумма составила 24 937 грн).

С 1 апреля пересчитают выплаты для тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию и имеет 24 месяца дополнительного стажа. Пересчет выплат коснется немногих украинцев. Речь идет о сотнях тысяч людей, но не о миллионах. Потому что речь о тех, кто работает официально и получает официальную зарплату. Правительство хочет, чтобы люди после пенсии продолжали работать. Для государства это выгодно.