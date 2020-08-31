Рынок газа: что нового появилось для потребителей

Украинские домохозяйства уже месяц могут выбирать компанию, которая будет поставлять газ. С 1 августа заработал рынок газа.

Ранее цену голубого топлива для населения регулировал Кабмин. Ее устанавливали в соответствии со специальными обязательств Нафтогаза и Укргаздобычи продавать газ украинцам по льготному тарифу - не выше среднего уровня фактических цен на нидерландском газовом хабе TTF плюс расходы на доставку.

"На сегодняшний день существует не менее 16 компаний-поставщиков. За несколько месяцев работы рынка их станет больше. Для всех компаний действует единое правило - новые тарифы нужно объявлять за 5 дней до начала месяца. Тогда домохозяйства смогут выбрать самое выгодное предложение", - рассказала Gazeta.ua координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети "Опора" Татьяна Бойко.

Автор: gazprvda.com.ua Цена газа зависит от конкуренции на рынке. Чем больше поставщиков, тем лучше для потребителей.

По ее словам, большинство региональных газзбутов соответствующих требований не сдержало. Цены на август компании обнародовали в конце месяца. Средняя цена газа составила 4,5 грн за куб. м.

"Пока четко известны цены на сентябрь для клиентов Нафтогаза. Также о повышении тарифа сообщила TAS Energy. В августе она продавала дешевый газ - 2,67 гривен за кубометр. До 5,49 гривен в сентябре поднял цены Рівнегаззбут. Остальные поставщики молчат. Поэтому нарушает лицензионные условия. На это уже обратил внимание Антимонопольный комитет, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг", - говорит эксперт.

Добавляет, что газ однозначно подорожает. Это традиционно происходит в осенне-зимний период. На лето цена падает.

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"На сентябрь поставщики поднимут тарифы в пределах 5 гривен за кубометр. Пока выгодным выглядят предложения Нафтогаза. Компания ежемесячно обновляет цену газа. Также предлагает купить газ в рамках тарифа "Річний" по фиксированной цене на 12 месяцев. В то же время сразу всю сумму вносить не нужно. Можно платить частями. Один из облгазбутов предлагает подобную акцию, но на 6 месяцев. Правда там нужно оплатить полную стоимость услуги", - объясняет Бойко.

Автор: gazprvda.com.ua Нафтогаз предлагает купить газ в рамках тарифа "Річний" по фиксированной цене на 12 месяцев.

Отмечает, что цена газа зависит от конкуренции на рынке. Чем больше поставщиков, тем лучше для потребителей. В то же время ощутимого удешевления голубого топлива в ближайшее время не будет. Ведь цены растут на европейских хабах, к которым привязаны наши тарифы.

С 1 июля для украинских домохозяйств упростили процедуру смены поставщика. Переход происходит автоматически. Чтобы стать клиентом новой компании, нужно на ее сайте подать заявление-присоединение. Также предъявить оригиналы документов о праве собственности недвижимости, паспорт и идентификационный код. Их можно подавать в электронной форме. В целом поставки газа начинаются в течение 3 недель со дня регистрации заявки. К тому времени потребитель продолжает получать ресурс от бывшего поставщика.