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вторник, 01 сентября 2020 10:31

Рынок газа: что нового появилось для потребителей

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Украинские домохозяйства уже месяц могут выбирать компанию, которая будет поставлять газ. С 1 августа заработал рынок газа.

Ранее цену голубого топлива для населения регулировал Кабмин. Ее устанавливали в соответствии со специальными обязательств Нафтогаза и Укргаздобычи продавать газ украинцам по льготному тарифу - не выше среднего уровня фактических цен на нидерландском газовом хабе TTF плюс расходы на доставку.

"На сегодняшний день существует не менее 16 компаний-поставщиков. За несколько месяцев работы рынка их станет больше. Для всех компаний действует единое правило - новые тарифы нужно объявлять за 5 дней до начала месяца. Тогда домохозяйства смогут выбрать самое выгодное предложение", - рассказала Gazeta.ua координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети "Опора" Татьяна Бойко.

Автор: gazprvda.com.ua
  Цена газа зависит от конкуренции на рынке. Чем больше поставщиков, тем лучше для потребителей.
Цена газа зависит от конкуренции на рынке. Чем больше поставщиков, тем лучше для потребителей.

По ее словам, большинство региональных газзбутов соответствующих требований не сдержало. Цены на август компании обнародовали в конце месяца. Средняя цена газа составила 4,5 грн за куб. м.

"Пока четко известны цены на сентябрь для клиентов Нафтогаза. Также о повышении тарифа сообщила TAS Energy. В августе она продавала дешевый газ - 2,67 гривен за кубометр. До 5,49 гривен в сентябре поднял цены Рівнегаззбут. Остальные поставщики молчат. Поэтому нарушает лицензионные условия. На это уже обратил внимание Антимонопольный комитет, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг", - говорит эксперт.

Добавляет, что газ однозначно подорожает. Это традиционно происходит в осенне-зимний период. На лето цена падает.

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"На сентябрь поставщики поднимут тарифы в пределах 5 гривен за кубометр. Пока выгодным выглядят предложения Нафтогаза. Компания ежемесячно обновляет цену газа. Также предлагает купить газ в рамках тарифа "Річний" по фиксированной цене на 12 месяцев. В то же время сразу всю сумму вносить не нужно. Можно платить частями. Один из облгазбутов предлагает подобную акцию, но на 6 месяцев. Правда там нужно оплатить полную стоимость услуги", - объясняет Бойко.

Автор: gazprvda.com.ua
  Нафтогаз предлагает купить газ в рамках тарифа "Річний" по фиксированной цене на 12 месяцев.
Нафтогаз предлагает купить газ в рамках тарифа "Річний" по фиксированной цене на 12 месяцев.

Отмечает, что цена газа зависит от конкуренции на рынке. Чем больше поставщиков, тем лучше для потребителей. В то же время ощутимого удешевления голубого топлива в ближайшее время не будет. Ведь цены растут на европейских хабах, к которым привязаны наши тарифы.

С 1 июля для украинских домохозяйств упростили процедуру смены поставщика. Переход происходит автоматически. Чтобы стать клиентом новой компании, нужно на ее сайте подать заявление-присоединение. Также предъявить оригиналы документов о праве собственности недвижимости, паспорт и идентификационный код. Их можно подавать в электронной форме. В целом поставки газа начинаются в течение 3 недель со дня регистрации заявки. К тому времени потребитель продолжает получать ресурс от бывшего поставщика.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
01
сентября

Рынок газа: что нового появилось для потребителей

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