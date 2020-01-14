Руководству "Нафтогаза" выплатят премий на рекордную сумму

Руководство "Нафтогаза" получит рекордные премии. Фото: РБК

Руководству НАК "Нафтогаз Украины", а также работникам, которые в Стокгольмском арбитраже отстаивали интересы компании выплатят 29 млн долларов премий (около 700 млн грн).

"По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных средств", - сказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Liga.net.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение, что на премии пойдет 1% от суммы выигрыша. В конце 2019 российский "Нафтогаз" перечислил около 2,9 млрд долларов долга. Из этих денег и выплатят премии.

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Напомним, 30 декабря в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт о транзите газа. Соглашение заключено на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях. По подсчетам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, доходы от транзита газа, которые Украина получит в течение следующих 5 лет, составят 7,2 миллиарда долларов.