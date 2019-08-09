"Роттердам+" позволял сдерживать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 504
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1206
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2574
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1998
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4275
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13752
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15471
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 792
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2916
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3483
Фото
Все фото
13
6
4
3
4
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 3989
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3807
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 792
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7569
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 августа 2019
Просмотров: 234
З другого боку
Коли з якихось причин не можеш повернутися в те місце, яке вважаєш своєю батьківщиною, її десь можна сконструювати заново, з простих першоелементів, ...
пятница, 09 августа 2019 10:50

"Роттердам+" позволял сдерживать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей

  Комментировать
&quot;Роттердам+&quot; позволял сдерживать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей
"Апостроф": Благодаря формуле "Роттердам +" удавалось реально сдерживать рост тарифов. Фото: ТСН

Формула Роттердам+ позволяла долгое время сдерживать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.

Об этом пишет "Апостроф".

"С 1 июля 2019 года в Украине заработал оптовый рынок электроэнергии, а значит, формула перестала действовать одновременно с запуском свободного рынка электроэнергии. И что теперь? Фактическая рыночная цена угля, по которой шахты продают уголь после введения рынка, составляет 2,5 – 2,8 тыс. грн./тонну. Тариф для промышленных потребителей ожидаемо вырос на 25%. А если бы формула продолжала действовать, то по "Роттердам+" цена угля составляла бы 1730 грн./тонну. Что естественным образом влияло бы на итоговую стоимость электроэнергии для промпотребителей. То есть становится очевидным тот факт, что именно благодаря утвержденному регулятором порядку (формуле "Роттердам+"), удавалось реально сдерживать рост тарифов".

Как пишет издание, до введения формулы в Украине действовало ручное ценообразование на уголь, которое противоречило международной практике и на деле вело к всевозможным манипуляциям. "Важный вопрос - была ли альтернатива формуле тогда, в далеком 2016-м, когда Нацкомиссия приняла постановление об этой методике? Вряд ли. Сегодня энергоэксперты говорят о том, что средняя себестоимость угля государственных шахт находится на уровне 3700 грн./тонну. Когда в прессе эксперты говорят, что нельзя смотреть на импортный уголь в качестве индикатива цены, так как у нас якобы достаточно своего, то важно понять, а каким должен быть внутренний индикатив для определения стоимости угля? Это те самые 3,7 тыс. грн. на госшахтах? Или лучше все же ориентироваться на прозрачные биржевые данные, используя их как индикатор, – на мировые индексы?", - пишет издание.

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении шести лицам, якобы причастным к внедрению формулы "Роттердам+".

Экономисты единогласны – активизация расследования НАБУ связано со значительным влиянием Игоря Коломойского на новую власть. Так, инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что дело Роттердам+ напрямую связано с возвращением олигарха в Украину.

Аналогичного мнения придерживается экономист Борис Кушнирук. "То, что все это лишь подыгрывание Коломойскому и нынешним власть имущим, для меня вполне очевидно. Руководство НАБУ и САП просто хочет доказать свою полезность сегодняшним руководителям государства. И главным аргументом должен быть не уровень компетентности и профессионализма. Два года их деятельности показали, что там ее нет. Главное — это готовность выполнить любую прихоть чиновников и влиятельных олигархов", — написал он.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Роттердам+" позволял сдерживать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Приняли документ, который изменил жизнь крестьян

Турецких матросов палками выгоняли на бой с казаками

4 украинцев расстреляли после победы в футбольном матче

Самое читаемое
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" снимки знаменитости
10
 Просмотров: 70885
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину 2 Просмотров: 52354
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 51396
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 48574
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима Просмотров: 35327
Экономика
Почему подешевел доллар. Три причины
Почему подешевел доллар. Три причины Просмотров: 774
Сколько стоит доллар перед выходными
Сколько стоит доллар перед выходными Просмотров: 27
Что украинцы несут в ломбарды
Что украинцы несут в ломбарды Просмотров: 774
Дело по формуле "Роттердам+" не имеет никакой юридической перспективы - эксперт
Дело по формуле "Роттердам+" не имеет никакой юридической перспективы - эксперт Просмотров: 252
Блогеры будут влиятельнее владельцев телеканалов - самое интересное в журнале "Країна"
Блогеры будут влиятельнее владельцев телеканалов - самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
19
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
11
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
10
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
9
Зеленский срочно позвонил Путину
5
"Роттердамом+" обманули потребителей на более чем 18 млрд грн: НАБУ трясет топ-чиновников
Голосов: 21218
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua