Рост экономики и доллар по 24 грн: бизнес объяснил, чего ждать 2020-го

К концу 2020-го средний курс доллара будет держаться на уровне 24 грн. Фото: pexels.com

К концу 2020-го доллар будет стоить на уровне 24 грн. 2021-го вырастет до 25,5 грн.

"Прошлый год закончили на уровне 23,6-23,7 гривен за доллар. Средний курс составлял 25,8 гривен. В этом году ожидаем подобное укрепление, может, даже чуть больше ", - объяснил президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, передает Уніан.

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По его словам, экономика может вырасти на 4% в 2020 году. В следующем году - на 3,7%. В этом году инфляция будет находиться на уровне 5,2%. В 2021-м - 6,1%.

"Прошлый год оказался лучше, чем ожидали в начале года. Гривна укрепилась на 17%, инфляция упала до 4,1%, выросли резервы, экономика выросла на 3,3% по итогам года", - отметил Фиала.

Национальный банк снизил учетную ставку с 13,5% до 11% годовых. Регулятор продолжает смягчать монетарную политику, чтобы обеспечить инфляцию на уровне 5% и способствовать росту экономики, сообщили в Нацбанке.