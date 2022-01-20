Рост цен в этом году быстро обуздать не удастся. НБУ ухудшил прогноз инфляции

Инфляционный всплеск будет продолжительнее, чем ожидалось ранее, прогнозируют в Нацбанке Украины. Фото: pixabay.com

Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%.

Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Мировые цены на энергоносители будут оставаться выше, чем ожидалось. Это будет не только давить на производственные расходы бизнеса, но и потребует постепенного пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сохраняется и значительное ценовое давление со стороны стран – торговых партнеров Украины, в которых инфляция только приближается к пиковым значениям.

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Также будут сказываться вторичные эффекты от роста производственных затрат бизнеса на сырье и оплату труда. А повышение спроса на отечественную рабочую силу как внутри страны, так и за рубежом и диспропорции на рынке труда повлекут более существенный, чем ожидалось, рост зарплат. На фоне увеличения доходов населения будет сохраняться устойчивый потребительский спрос, сдерживающий замедление инфляции.

Инфляционная динамика в течение 2022 года будет достаточно изменчивой, прогнозируют в НБУ. Кроме того, как и во многих странах мира, в Украине инфляционный всплеск будет продолжительнее, чем ожидалось ранее.

Поэтому инфляция вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в 2023 году.

20 января Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 10% годовых. Регулятор таким образом пытается вернуть инфляцию в целевой диапазон и удержать под контролем инфляционные ожидания.