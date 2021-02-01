Рост цен ускорится: Нацбанк ухудшил прогноз инфляции

Прогноз базовой инфляции НБУ ухудшил до 5,9%. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на конец 1-го квартала 2021 года до 7,6%.

В октябрьском прогнозе индекс потребительских цен ожидался на уровне 5,6%. Согласно инфляционному отчету, на конец 2-го квартала этого года инфляция составит 8,4%, 3-го - 8,4%, 4-го - 8,3%, пишет "Интерфакс-Украина".

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В НБУ ускорение инфляции объясняют быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и худшим прошлогодним урожаем сельскохозяйственных культур.

Также инфляцию ускорит рост акцизов на табачные изделия и подорожание электроэнергии.

Прогноз базовой инфляции НБУ ухудшил до 5,9% по сравнению с 5,4% в октябрьском отчете. В январе-марте НБУ ожидает базовой инфляции на уровне 5,6%, в апреле-июне и июле-сентябре - по 6,2%, в октябре-декабре - 5,9%.

2021 года украинская экономика начнет восстанавливаться. На нее повлияет монетарная политика НБУ и положительные тенденции на внешних рынках.