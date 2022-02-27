Россияне обеднели вдвое благодаря Путину

В РФ доллары сегодня продавали по 153 руб. Фото: Pexels

Российский "Тинькофф Банк" сегодня продавал доллары по 153 руб.

Об этом сообщает "Інсайдер".

Еще неделю назад доллар стоил около 80 руб.

"Россияне благодаря Путину обеднели ровно вдвое", - говорится в сообщении.

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Гривна, по сравнению с рублем, держится молодцом, указали в издании.

Российские олигархи потеряли почти $40 млрд. состояния из-за агрессии России против Украины. Обвал начался сразу после того, как просел фондовый рынок, сообщает Forbes. Акции российских компаний начали стремительно терять цену.