Россия заплатит – создали сайт, куда нужно присылать информацию об ущербе

Во время войны собирают информацию об ущербе. Фото: ГСЧС

Создали сайт "Россия заплатит" для сбора информации о вреде, причиненном оккупантами

Это совместная инициатива KSE Institute, Офиса президента и Министерства экономики, говорится на сайте.

"Эти данные нужны украинскому правительству для оценки ущерба, понесенного государством и гражданами Украины в результате российской агрессии и формирования исков в Россию в международных судах о возмещении этих убытков", – указано в сообщении.

Данные о людях, присылающих информацию не будут разглашать.

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"Публично во время военного положения будет доступна только обобщенная статистика. Вся предоставленная информация о потерях будет проверяться и верифицироваться командой аналитиков", – пишут разработчики.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.