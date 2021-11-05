Россия заблокировала транзит угля из Казахстана для Украины

Украина не сможет получить уголь. Фото: Укринформ

Россия заблокировала транзит угля из Казахстана для украинских ТЭС

"Технически блокировка происходит на уровне Русской железной дороги, которая не подтверждает проезд вагонов с углем по территории РФ", - написал в Телеграмм-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Ограничение на транзит коснулось только энергетического угля, преимущественно используемого на ТЭС для производства электроэнергии и тепла.

До сегодняшнего дня транзит угля из Казахстана через Россию осуществлялся без проблем.

Россия не останавливает транзит коксующегося угля в Украину, уточнил Герус.

Главным импортером энергетического угля из Казахстана является госкомпания Центрэнерго.

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На климатической конференции COP26 более 40 стран согласились отказаться от использования ископаемого угля. Страны обязались постепенно откажутся от строительства новых угольных электростанций и больше не инвестировать в эту отрасль. Более богатые экономики обещают сделать это в 2030-х годах, а меньшие страны - в 2040-х.