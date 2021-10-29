Россия прекратит поставки угля в Украину

Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля на Украину. С 1 ноября из России не будет поступать уголь марки А (антрацит) и П (постное).
Ранее такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ), сообщил председатель парламентского комитета энергетики и ЖКУ Андрей Герус в своем Telegram-канале.
Запрет не распространяется на коксовый уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.
Такие действия РФ сродни той "энергетической войне", которая происходила осенью 2014 года, отметил Герус.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зима близко" - Сюмар о низких запасах газа и угля
С августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне. По данным НЕК "Укрэнерго", по состоянию на 27 октября в Украине 22 энергоблока теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) находятся в простое из-за отсутствия топлива. Еще пять энергоблоков ТЭС подали заявки на аварийный ремонт.
Запасы угля на складах ТЭС по состоянию на утро 25 октября составили 583,4 тыс. тонн — это на 6,5% меньше, чем в предыдущую неделю. Запасы газового угля снизились до 454,6 тыс. тонн, антрацитового — до 128,8 тыс.тонн.
Комментарии