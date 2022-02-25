 
Ексклюзивы
1/5
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 1476
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 1071
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 567
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 909
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4311
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 801
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3627
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 3078
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
6 Просмотров: 7803
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 11601
Фото
Все фото
16
12
1
4
3
Сколько потеряла Украина от оккупации Крыма - 15 крупнейших госпредприятий
Сколько потеряла Украина от оккупации Крыма - 15 крупнейших госпредприятий
Назвали самые популярные торговые марки в каждой стране – карта
Назвали самые популярные торговые марки в каждой стране – карта
Потребительские настроения в Украине самые низкие за последние три года
Потребительские настроения в Украине самые низкие за последние три года
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
Показали фото и видео самой большой частной яхты мультимиллиардера Джеффа Безоса
В Харькове остановилась строительная сфера
В Харькове остановилась строительная сфера
Видео
Все видео
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 12555
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 5787
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 3681
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 792
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2682
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 531
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
пятница, 25 февраля 2022 23:50

Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ

  Комментировать
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Если РФ отключат от системы только США, то это никак не отразится на доходах России, объясняет экономист Алексей Кущ. Фото: pixabay.com

Российская Федерация не сможет продавать газ и энергоресурсы в Европу без международной системы финансовой коммуникации SWIFT. Для любой страны отключение от системы действует как нейтронная санкционная бомба, рассказывает в комментарии Gazeta.ua экономист Алексей Кущ.

"Отключение SWIFT называют своеобразной нейтронной санкционной бомбой. Это система проведения межбанковских транзакций. Если страна отключена от SWIFT, то не может совершать финансовые операции в иностранной валюте. Прежде всего в долларах и евро. Также будет лишена возможности производить любые платежи с иностранными контрагентами. Одно время отключение от SWIFT - это были санкционные меры к Ирану", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк открыл спецсчет для помощи армии

Если РФ отключат от системы только США, то это никак не отразится на доходах России от поставки газа в Европу, объясняет Кущ.

"Эффективность отключения от SWIFT зависит от того, сделают ли это все страны. Если так поступят только США, то россияне смогут проводить расчеты в евро. Раскол между США и Европой в отношении SWIFT начался при обсуждении санкций по Ирану. Штаты отключили, а Европа создала с Ираном альтернативную систему поддержания торговых обменов, сейчас они могут проводить взаимные расчеты. Прежде всего это оплата иранской нефти европейцами и покупка иранцами европейских товаров.

Европейцы энергозависимы. Покупают у РФ огромное количество энергоресурсов. Это прежде всего природный газ, далее – нефть и уголь. Понимают, если отключат Россию от системы, то не смогут ничего у нее купить. Заменителей этих ресурсов у них еще нет. Пока будет энергетическая зависимость Европы от России, будет двойная позиция в этом вопросе".

С призывом к странам НАТО отключить РФ от SWIFT выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Германия готова поддержать отключение России от SWIFT. Раньше там были против такого шага. Представители власти говорили, что отключение России от SWIFT – это крайняя мера.
Согласилась на этот шаг и Италия, по информации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от системы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 158349
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 6 Просмотров: 130025
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 73221
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 57921
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам 3 Просмотров: 51658
Экономика
"Поддержите Украину – приостановите Третью мировую": международные бренды прекращают сотрудничество с Россией
"Поддержите Украину – приостановите Третью мировую": международные бренды прекращают сотрудничество с Россией
5
 Просмотров: 4041
Британия, Германия и Италия готовы отключить Россию от SWIFT
Британия, Германия и Италия готовы отключить Россию от SWIFT Просмотров: 5877
Российским банкам запретили работать в Украине
Российским банкам запретили работать в Украине 1 Просмотров: 7245
Почти $1 млрд выделяет Украине Польша, $110 млн - Италия
Почти $1 млрд выделяет Украине Польша, $110 млн - Италия Просмотров: 846
SWIFT могут отключить
SWIFT могут отключить Просмотров: 11561
Больше всего комментируют
22
Порошенко обратился к украинскому народу
6
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
6
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
4
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
3
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
Голосов: 148
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть