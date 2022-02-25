Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ

Если РФ отключат от системы только США, то это никак не отразится на доходах России, объясняет экономист Алексей Кущ. Фото: pixabay.com

Российская Федерация не сможет продавать газ и энергоресурсы в Европу без международной системы финансовой коммуникации SWIFT. Для любой страны отключение от системы действует как нейтронная санкционная бомба, рассказывает в комментарии Gazeta.ua экономист Алексей Кущ.

"Отключение SWIFT называют своеобразной нейтронной санкционной бомбой. Это система проведения межбанковских транзакций. Если страна отключена от SWIFT, то не может совершать финансовые операции в иностранной валюте. Прежде всего в долларах и евро. Также будет лишена возможности производить любые платежи с иностранными контрагентами. Одно время отключение от SWIFT - это были санкционные меры к Ирану", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк открыл спецсчет для помощи армии

Если РФ отключат от системы только США, то это никак не отразится на доходах России от поставки газа в Европу, объясняет Кущ.

"Эффективность отключения от SWIFT зависит от того, сделают ли это все страны. Если так поступят только США, то россияне смогут проводить расчеты в евро. Раскол между США и Европой в отношении SWIFT начался при обсуждении санкций по Ирану. Штаты отключили, а Европа создала с Ираном альтернативную систему поддержания торговых обменов, сейчас они могут проводить взаимные расчеты. Прежде всего это оплата иранской нефти европейцами и покупка иранцами европейских товаров.

Европейцы энергозависимы. Покупают у РФ огромное количество энергоресурсов. Это прежде всего природный газ, далее – нефть и уголь. Понимают, если отключат Россию от системы, то не смогут ничего у нее купить. Заменителей этих ресурсов у них еще нет. Пока будет энергетическая зависимость Европы от России, будет двойная позиция в этом вопросе".

С призывом к странам НАТО отключить РФ от SWIFT выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Германия готова поддержать отключение России от SWIFT. Раньше там были против такого шага. Представители власти говорили, что отключение России от SWIFT – это крайняя мера.

Согласилась на этот шаг и Италия, по информации министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от системы.