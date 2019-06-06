Россия нарастила транзит газа через Украину

В 2017-м Украина транспортировала рекордные объемы газа - 93 млрд куб. Фото: Страна

В январе-мае транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему вырос до 37,6 млрд куб. Это на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только за май транзит газа из России по территории Украины составил 8,37 млрд "кубов". Это на 16,4% больше, чем за май прошлого года, сообщила пресс-служба Укртрансгаза.

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В прошлом году транзит природного газа через Украину сократился до 86,774 млрд куб. В 2017-м составил рекордные объемы газа - 93 млрд куб.

Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Украинскую делегацию представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Русскую - министр энергетики Александр Новак. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе. Очередные газовые переговоры ожидали после инаугурации президента Владимира Зеленского - в мае-июне 2019-го. Однако Россия снова отказалась от встречи. После завершения транзитного контракта в 2019-м РФ планирует максимально сократить транзит газа через территорию Украины.