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среда, 02 марта 2022 18:14

Спецтема: Напад Росії на Україну

Российскую нефть будет покупать только Китай - с большой скидкой - экономист

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Российскую нефть будет покупать только Китай - с большой скидкой - экономист
"Российскую нефть будут покупать меньше. Потому что сейчас будет много проблем с логистикой и оплатой, потому что все меньше банков может производить расчеты", говорит Алексей Кущ. Фото: youtube.com/channel/UCSW1w-Tu0uDQtZ_qgIa1gFQ

Российская нефть на мировом рынке уже упала в цене. В дальнейшем ее будет покупать только Китай с большой скидкой. Из-за этого РФ потеряет очень много денег, говорит экономист Алексей Кущ.

"Я думаю, что США сейчас пересмотрят свою зеленую стратегию. Если Трамп был лоббистом крупных нефтяных компаний США, Байден начал сворачивать нефтяные программы. Сейчас глава Белого дома продолжит поддерживать нефтегазовую отрасль Штатов - страна будет наращивать добычу нефти и газа, частично замещая российские. Иран своими поставками может полностью закрыть европейский рынок. А проблема как раз в нем", - отмечает Кущ.

Российская нефть уже стоит на $20 дешевле, подчеркивает экономист.

Это один из рекордов. Российскую нефть будут покупать меньше. Потому что сейчас будет много проблем с логистикой и оплатой, потому что все меньше банков может производить расчеты. Это будет по примеру Ирана - когда цены были 70 долларов за баррель, Иран продавал за 15. Российскую нефть будет покупать только Китай, который будет пользоваться монополизмом и будет иметь огромную скидку", - говорит Кущ.

Россия потеряет очень много денег, говорит экономист.

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"Энергетический экспорт РФ заключался в том, чтобы за счет этих денег проводить модернизацию экономики и формировать резервные фонды. Сейчас этих средств будет хватать только на текущие нужды. Даже новые месторождения они не смогу осваивать", - отмечает Кущ.

Дипломатия после победы должна напоминать миру эту тему, добавляет эксперт.

"Сейчас у дипломатов напряженное время. Как только напряжение хоть чуть-чуть спадет, нужно развивать дипломатическое наступление в сторону азиатских стран. Надо работать больше с Китаем по сравнению с предыдущими годами с другими азиатскими странами. Чтобы начать формировать поддержку Украины. Поскольку Китай сейчас использует войну в свою пользу, перспективы у нас есть. Пекин – это уже второй раунд нашей дипломатии", – говорит Кущ.

Крупные покупатели бойкотируют российскую нефть из-за ситуации вокруг Украины, которая уже привела к скачку стоимости сорта Brent выше отметки $113 за баррель на торгах в среду. По данным консалтинговой компании Energy Aspects, почти 70% поставляемой на экспорт российской нефти тяжело находит покупателей.

Канада запретит импорт российской сырой нефти, об этом объявил премьер-министр Джастин Трюдо.

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