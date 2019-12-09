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понедельник, 09 декабря 2019 11:53

Российская агрессия нанесла колоссальный ущерб Украине: назвали сумму

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Российская агрессия нанесла колоссальный ущерб Украине: назвали сумму
На подконтрольных ЛНР и ДНР территориях и в Крыму находятся тысячи принадлежащих государству объектов недвижимости общей стоимостью 85 млрд грн. ФОТО: 24tv.ua

Потери Украины вследствие российской агрессии составляют около $50-150 млрд.

Такие цифры назвал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, сообщает Громадское.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов", — сказал он.

Как добавил министр, на оккупированных территориях находятся принадлежащие государству объекты недвижимости общей стоимостью 85 млрд грн. 46 млрд из этой суммы приходится на недвижимость в Крыму и Севастополе.

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Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в исках Украины против России. Украине это дает возможность вернуть утраченные территории и добиться компенсации убытков, причиненных Российской Федерацией.

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Дата
09
декабря

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