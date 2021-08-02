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"России будет трудно соскочить" - Витренко прокомментировал транзит газа через Украину

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&quot;России будет трудно соскочить&quot; - Витренко прокомментировал транзит газа через Украину
Украина продолжает работать над тем, чтобы "Северный поток 2", даже после завершения его строительства, не заработал, заявил Витренко. Фото: УНИАН

Председатель правления компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что России будет трудно "соскочить" с действующего соглашения о транзите газа через Украину, которое будет действовать до 2024 года. Так высказался в интервью "Радио Свобода".

"Мы считаем, что да. Опять же она (Россия - Gazeta.ua) может создавать нам определенные проблемы. Но это не самый большой риск, скажем так. При этом здесь просто важно понимать, как этот контракт заключили. Мы начинали с того, что Россия не хотела вообще любой контракт продолжать или заключать и говорила, что, скорее, Земля будет вращаться вокруг Луны", - заявил Витренко.

Он добавил, что Киев готов вести переговоры о продлении текущего контракта.

"К сожалению, кстати, переговоров нет. А переговоры с немецким правительством о продлении контракта с "Газпромом" тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом". Но мы настаиваем на том, что параллельно, а лучше вообще до того, как будут переговоры с "Газпромом", были переговоры с европейскими компаниями. Ибо мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только "Газпром" бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, в а сейчас", - подчеркнул Витренко .

Украина продолжает работать над тем, чтобы "Северный поток 2", даже после завершения его строительства, не заработал, заявил Витренко.

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"Проигранная битва, но не проиграна война. И наша "война" против "Северного потока-2" продолжается. Битва, которая проиграна, это скорее всего, так выглядит, это непосредственное строительство "Северного потока-2", его достроят . К сожалению, это строительство возобновили в январе этого года. И соответственно опять же, к сожалению, это строительство в ближайшее время закончат", - подчеркнул Витренко.

"Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и на заказ "Газпрома" бронирует в ООО "Оператор ГТС Украины" необходимые мощности, согласно договору от 31 декабря 2019 года. Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно. Директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" может демонтировать трубы на своей территории навсегда прекратить транзит через Украину.

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