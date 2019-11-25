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Ретроспективное снижение "зеленого" тарифа вызовет эффект домино в экономике Украины – Баськов

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Ретроспективное снижение &quot;зеленого&quot; тарифа вызовет эффект домино в экономике Украины – Баськов
Руководитель отдела устойчивого развития компании Baker Tilly Александр Басков: "Вопрос о размере "зеленого" тарифа достиг своей кульминации". Фото: InVenture

Руководитель отдела устойчивого развития компании Baker Tilly Александр Баськов убежден, что ретроспективное снижение "зеленого" тарифа может вызвать эффект домино в экономике и привести к дефолту.

Об этом эксперт заявил в колонке для интернет-издания "Новое время".

Эксперт напомнил, что "зеленый" тариф в Украине ввели для привлечения инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности, для строительства солнечных и ветровых электростанций. И государство гарантировало его неизменность до 2030 года. При этом в настоящее время стали звучать заявления о необходимости его ретроспективного снижения.

"Сегодня сложилась ситуация, когда вопрос о размере зеленого тарифа достиг своей кульминации: его хотят не просто снизить, а снизить "задним числом" за 3 года, то есть ретроспективно", - написал Баськов.

По его мнению, это будет иметь негативные последствия для Украины. Эксперт подчеркнул, что ретроспективное снижение "зеленого" тарифа станет плохим сигналом для инвесторов и способно вызвать эффект домино в экономике.

"Ретроспективное снижение зеленого тарифа фактически приведет к удешевлению электроэнергии в сети на 5 коп. Критична ли эта сумма для конечного потребителя? Очевидно, что нет. Однако снижение тарифа для инвестора может вызвать эффект домино, обвалить банковскую систему и вызвать дефолт в стране", - подчеркнул Баськов.

Кроме того, он напомнил об опыте ряда европейских стран, которые ретроспективно снижали "зеленый" тариф, вследствие чего они понесли значительные потери, выплачивая инвесторам компенсации.

"Пример Румынии, Испании и Италии, которые сделали ретроспективное понижение зеленого тарифа. Это привело, во-первых, к ряду судебных исков в международный арбитраж. Радикальное изменение нормативной базы влечет за собой ответственность государства за нарушение своих инвестиционных обязательств. Как следствие - правительства стран несут миллионные убытки для выплаты компенсаций инвесторам. А во-вторых, и самое главное, таким шагом фактически разрушена отрасль ВИЭ, которую не могут восстановить в течение последних 2-3 лет из-за потери доверия инвесторов", - отметил Баськов

Напомним, ранее банкир департамента электроэнергетики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ольга Еремина заявила, что ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа" нанесет ущерб Украине, поскольку страна выплатит по искам в международные суды значительно больше, чем хотят сэкономить инициаторы такого решения, а также отпугнет иностранных инвесторов.

Посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад ранее заявил, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций являются фундаментальным вопросом, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр "зеленого тарифа".

Українські новини
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