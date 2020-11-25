Репетиторы и мастера по ремонту: какие специалисты пользуются бешеным спросом этой осенью

Осенью украинцы чаще всего искали специалистов в категории "домашний мастер". Фото: unsplash

С сентября по ноябрь на услуги репетиторов создали 3 тыс. заказов, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 90%, чем за последние два месяца лета.

Такие данные называет в своем обзоре онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua.

Востребованность автоинструкторов по сравнению с прошлым годом выросла больше всего - на 45%. Это объясняется тем, что многие украинцы опасаются введения жесткого карантина и ограничения работы общественного транспорта, поэтому учатся водить машину заранее.

Спрос на онлайн-преподавателей по школьным предметам вырос на 34%. В основном их ищут для подготовки к ЗНО, а также чтобы помочь ученикам подтянуть знания по одной из школьных дисциплин. Средний чек в категории просел на 33% - 660 грн.

Осенью у мастеров по ремонту крупной бытовой техники было 15 тыс. заказов. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек вырос на 17% - 440 грн. В условиях неопределенности украинцы не спешат тратить деньги - между покупкой новой техники и ремонтом старой как правило выбирают второй вариант.

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Чаще всего специалистов нанимали чтобы отремонтировать бойлеры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины. Всего на услуги мастеров по ремонту крупной бытовой техники за первые два месяца осени украинцы потратили почти 7 млн. грн - на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Спрос на специалистов по мебели вырос на 23%. Украинцы искали специалистов, которые могут сделать ремонт, сборку, перетяжку, изготовление и реставрацию. Средний чек за услуги не изменился - 1220 грн.

Спрос на строительные услуги по сравнению с прошлым годом вырос на 10%, но средний чек остался на уровне прошлого года - 4700 грн.

Осенью украинцы чаще всего искали специалистов в категории "домашний мастер" - 20 тыс. заказов. Этот показатель на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В этой категории наиболее востребованы услуги сантехников, электриков и "мужей на час" - мастеров, которые выполнят работу по дому: установят полку, соберут диван или повесят жалюзи.

Самые высокие зарплаты работодатели готовы платить специалистам в сфере IT. По состоянию на конец октября украинцам предлагали более 52,1 тыс. рабочих мест. Более 293 тыс. человек искали работу. Средняя зарплата в октябре составила 12 тыс. грн.