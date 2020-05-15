Реформа речных перевозок разгрузит дороги и железную дорогу - Криклий

Владислав Криклий: "Благодаря закону "О внутреннем водном транспорте" мы преодолеем транспортные коллапсы

Верховная Рада приняла законопроект 1182-11-Д в первом чтении. Одним из ключевых положений документа является либерализация рынка и допуск судов под иностранным флагом. Это будет стимулировать международную торговлю и пассажирские перевозки.

Об этом сообщает телеканал 24.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул: "Речные перевозки - самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов. Введение эффективной речной логистики позволит перевозить крупногабаритные партии грузов, экономя миллиард гривен в течение 4 лет на ремонте автодорог, которые разрушаются от грузовиков".

Владислав Криклий: "Благодаря закону "О внутреннем водном транспорте" мы преодолеем транспортные коллапсы

В Европе поддерживают закон и отмечают, реформа поможет Украине выйти из изоляции и способствовать экономическому прогрессу. По словам первого советника представительства ЕС в Украине Йоханнеса Бауэра, новое законодательство будет способствовать привлечению иностранных инвестиций.

По словам Криклия, принятие этого закона в целом увеличит поток грузов до 30 млн тонн в год. В частности, позволит развить водный путь Е-40 с Беларусью.

Также законопроект начинает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей. Он необходим для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки.

В министерстве инфраструктуры сообщают, документ будет стимулировать судостроение, восстановит предприятия, создаст новые рабочие места, проведет дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частично освободит судна от портовых сборов. А еще упростит административные процедуры при регистрации кораблей и выдачи квалификационных документов.

Если законопроект примут в целом, реформа начнется уже со следующего года.