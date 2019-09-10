Реформа налоговой системы должна включать уменьшение общей ставки налогообложения – Гмырин

Доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин подчеркнул важность комплексного реформирования налоговой системы Украины, которая, в том числе, должна включать и снижение налоговой нагрузки на граждан и бизнес.

На Ukraine Tax Forum народные избранники, экспертное сообщество и представители бизнеса обсудили методы борьбы с теневой экономикой, проблему администрирования налогов и кадровой политики в государственных органах, предупреждение контрабанды, необходимость создания новой независимой Государственной Службы доходов

Эксперт по налогообложению представил свою программу налоговой реформы Украины "От нестабильности к гармонии" на Ukraine Tax Forum, где присутствовали представители бизнеса, эксперты отрасли и народные депутаты от партии "Слуга народа".

"Мой проект реформ также предусматривает изменение структуры и ставок налогов для снижения налоговой нагрузки на граждан и бизнес, проведение налоговой амнистии и внедрении нулевой декларации. Налоги внутри страны, которые платят физические лица, а также бизнес уменьшаются. Сейчас в тени находится 60% экономики страны. Уменьшение налогов автоматически выведет из тени огромный капитал. Платить налог должен быть выгодно и престижно!", – объяснил эксперт по налоговому реформированию.

На Ukraine Tax Forum народные избранники, экспертное сообщество и представители бизнеса обсудили методы борьбы с теневой экономикой, проблему администрирования налогов и кадровой политики в государственных органах, предупреждение контрабанды, необходимость создания новой независимой Государственной Службы доходов

В ответ на заявления спикеров, народные депутаты от партии "Слуга народа" Дарья Володина и Алексей Леонов заявили о необходимости реформирования налоговой системы и инициировали создание новой рабочей группы в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где будут разрабатывать проекты законов для реформирования действующей налоговой системы.

"Мы должны защитить украинский бизнес от рейдерства государственных органов, а государство от мошенников. Все это возможно при нескольких условиях: открытом диалоге, политической воле и безупречной работе правоохранительных органов. Уверена, коллеги поддерживают решение о создании в Комитете отдельной группы для детального обсуждения и разработки новых прогрессивных и качественных законопроектов по комплексному реформированию устаревшей коррумпированной системы. Налоговая система должна работать для людей, а не олигархов", – отметила парламентарий.

На Ukraine Tax Forum народные избранники, экспертное сообщество и представители бизнеса обсудили методы борьбы с теневой экономикой, проблему администрирования налогов и кадровой политики в государственных органах, предупреждение контрабанды, необходимость создания новой независимой Государственной Службы доходов

На Ukraine Tax Forum народные избранники, экспертное сообщество и представители бизнеса обсудили методы борьбы с теневой экономикой, проблему администрирования налогов и кадровой политики в государственных органах, предупреждение контрабанды, необходимость создания новой независимой Государственной Службы доходов.

Напомним, новый премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что весной правительство готовит налоговую реформу, которая вступит в силу 1 января 2021 года.