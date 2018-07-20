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суббота, 21 июля 2018 21:10

Разрушили новые мифы о субсидиях

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В Украине с 1 мая ввели новые правила оформления субсидий. 80% потребителей субсидию переоформят автоматически.

В то же время существует много мифов, кому субсидию начислять не будут, пишет teplo.gov.ua.

Субсидию теперь не дают безработным

Государство и дальше будет оказывать помощь по оплате коммунальных услуг безработным. Для этого необходимо честно декларировать свои доходы, полученные за границей или в теневом секторе экономики. Также уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд. Другой вариант - органы соцзащиты безработным трудоспособного возраста автоматически будут считать доход три прожиточных минимума - 5286 грн. Кроме этого, нужно будет уплатить единый социальный взнос за три месяца - 2457 грн.

Автор: teplo.gov.ua
  Чтобы получить субсидию, нужно честно задекларировать доходы и уплатить налоги.
Чтобы получить субсидию, нужно честно задекларировать доходы и уплатить налоги.

Доход в половину прожиточного минимума начислять лицам, которым исполнилось 18 лет и они находятся на срочной военной службе. Доход в размере одного прожиточного минимума будут начислять лицам, которые учатся на дневной форме обучения или зарегистрированы в службе занятости, как ищущие работу. Такой же доход будут иметь лица, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Фактически полученные доходы будут считать для лиц, имеющих пенсию, стипендию, пособие при рождении ребенка или помощь с инвалидности. Также лицам, не достигшим 18-летнего возраста, но которые получали доходы в период начисления субсидии.

В субсидии отказывают мгновенно лицам, которые находились за границей более 60 дней

"Устный" отказ в субсидии работника управления соцзащиты является незаконным. По закону "Об обращениях граждан" он обязан оформить заявление и декларацию. После официального рассмотрения станет известно, будет ли получать человек субсидию. Отказывать в субсидии не будут тем, кто находится за рубежом, но получает в Украине пенсию или другие официальные доходы. Декларирует и уплачивает единый социальный взнос. Кроме того, за границей находится на лечении, обучении или в командировке. Речь идет о работниках, которые задекларировали свои заработки и уплатили налоги.

Государственная фискальная служба не предоставляет реквизитов для уплаты ЕСВ

Специалисты Государственной фискальной службы, по обращению граждан, обязаны предоставить реквизиты для уплаты единого социального взноса. Для назначения субсидии налог нужно уплатить не менее, чем за три месяца периода, при которых берутся доходы для расчета размера субсидии. Таким образом, взнос оплачивается отдельно как для "летней", так и "зимней" субсидии. Этот период гражданам засчитывают в страховой стаж.

Доходы официально разведенной семьи плюсуются

Если супруги разведены и нет несовершеннолетних детей, то ни муж, ни жена не должны отражать в декларации доходы друг друга. Правда, если семья разведена, но имеет несовершеннолетних детей, в декларации нужно указать того, кто проживает с ребенком. Далее обратиться в комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий, чтобы доходы того, кто не проживает, не включались в совокупный доход домохозяйства. С заявой необходимо предоставить документ-подтверждение, что ребенок проживает с заявителем.

Не нужно платить обязательный платеж, если вода или газ не использовались

Граждане, которым назначена субсидия для возмещения расходов на оплату коммунальных услуг, с 1 мая 2018-го обязаны ежемесячно платить обязательную долю платежа. Даже если на лицевом счете есть сэкономленная субсидия. В то же время, сэкономленную сумму субсидии можно использовать в следующих месяцах на оплату услуг, потребленных более социальные нормативы.

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Субсидию можно потерять, если подарить квартиру дочери

Если гражданин подарил или передал имущество в наследство, он не лишается субсидии. Зато помощь уже не сможет получить тот, кто получил подарок оценочная стоимость которого превышает 50 тыс грн. Кроме того, наличие в собственности двух жилых помещений не влияет на право получения субсидии. Принимается во внимание официальный доход, который приносит имущество.

Если семья приобрела квартиру в кредит, то при назначении субсидии учитывается не только стоимость всей покупки, но и сумма первого взноса. Если эта сумма превышает 50 тыс. грн, субсидию могут надавать по решению комиссии на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания.

Если человек оплатила операцию и сумма превышает 50 тыс. грн - это не лишает его права на субсидию.

Транспортный прицеп младше 5 лет за 4 тыс грн лишает права на субсидию

На субсидию влияет не сам факт наличия транспортного прицепа, а его стоимость. Ведь он может стоить как 4 тыс. грн, так и 154 тыс грн. Владельцам транспортных средств необходимо предоставлять соответствующие документы о стоимости купленного прицепа.

С 1 мая 2018-го по новым правилам субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м. Дома - 200 кв. м. Исключение - детские дома семейного типа и приемные семьи.

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