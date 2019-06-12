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среда, 12 июня 2019 12:04

Разработана формула против завышения цен на государственных закупках газа

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Разработана формула против завышения цен на государственных закупках газа
Начальник отдела исследований рынков газа и энергетики ГП "Держзовнишинформ" Минэкономразвития Украины Любомир Васюник рассказал о разработке формульного подхода к ценообразованию для государственных закупок природного газа

Минэкономразвития с участием ГП "Держзовнишнформ" разработало формульный подход к ценообразованию для государственных закупок природного газа.

Об этом рассказал Любомир Васюник, начальник отдела исследований рынков газа и энергетики ГП "Держзовнишинформ" Минэкономразвития Украины.

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"На частично либерализованном рынке природного газа в Украине постоянное колебание цен для промышленных потребителей и организаций. На динамику влияют множество факторов и на рынке Европы, и на рынке Украины. В Министерство экономического развития и торговли Украины поступали многочисленные обращения субъектов публичных закупок о необходимости внесения изменений в договоры, заключенных по результатам закупок", - говорит Любомир Васюник.

По его словам, Минэкономразвития создало Межведомственную рабочую группу, в которую вошли ГП "Держзовнишнформ", Антимонопольный комитет Украины, НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Укргаздобыча", ОАО "Укрпочта", Киевская школа экономики, Торгово-промышленная палата Украины. Эта группа проанализировала факторы, которые влияют на изменение цены на рынке природного газа Украины. И предложила оптимальный подход к порядку изменения цены в договорах. Было рекомендовано использование формулы.

По мнению эксперта, при применении формульного ценообразования поставщики не будут иметь оснований предлагать заниженную или завышенную цену на аукционе, поскольку изменение уровня цен будет зависеть от реальных изменений на рынке. Минэкономразвития рекомендует использовать его для государственных закупок природного газа.

Правительство разработало новый механизм определения стоимости газа. Если рыночная цена для промышленности будет ниже установленной правительством для населения, то и последняя снизится. Если энергоноситель для промышленности подорожает, украинцы не будут платить больше.

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12
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