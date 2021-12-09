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четверг, 09 декабря 2021 13:48

Разделение "Укрнафты" даст компаниям мотивацию наращивать добычу - эксперт

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Компания "Укрнафта" не видела инвестиций 15 лет. А добыча нефти и газа за этот период упала в разы. И увеличить ее в нынешних условиях компания не способна.

Об этом в своей авторской колонке на НВ. Бизнес пишет директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

"Теперь вопрос: нужен ли такой чахоточный актив государству?" - спрашивает он.

Интерес государства — чтобы месторождения развивались, добыча нефти и газа росла, а добытчики платили больше ренты. Однако нынешняя "Укрнафта", по мнению Куюна, это задание вряд ли выполнит.

"Кроме того, НАК собирается на международные рынки и открыто говорит, что партнерство с подсанкционными персонажами может усложнить это задание", — добавляет эксперт.

Вместо этого после разделения "Укрнафты" между акционерами ("Нефтегазом" и группой "Приват") будет возможность получить две нефтегазодобывающие компании, которые будут мотивированы наращивать добычу.

"В перспективе это означает рост рентных и других бюджетных платежей, снижение энергозависимости со всеми последствиями. Казна также оперативно, возможно, получит несколько миллиардов гривен налогов, которые неминуемо возникнут в результате передачи активов между акционерами", — подытоживает Куюн.

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09
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