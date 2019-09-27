Растаможить авто станет проще - в Кабмине заговорили об очередных изменениях

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
4 Просмотров: 2349
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2025
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 738
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6480
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9360
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2367
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3222
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3636
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1530
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 207
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 504
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 288
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5886
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5463
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 342
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
пятница, 27 сентября 2019 13:19

Растаможить авто станет проще - в Кабмине заговорили об очередных изменениях

  Комментировать
Растаможить авто станет проще - в Кабмине заговорили об очередных изменениях
Надо вывести максимально простую формулу для перерегистрации "евроблях", чтобы избежать спекуляций и коррупции. Фото: tvoemisto.tv

Владельцам машин с иностранной регистрацией могут упростить порядок растаможивания таких авто.

"Мы готовы на любые вещи. Вообще предлагаю ввести, как в Грузии, за литр объема двигателя машины платить от доллара до трех", - объясняет министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет "Економічна правда".

Надо вывести максимально простую формулу для перерегистрации "евроблях", чтобы избежать спекуляций и коррупции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему не стоит устанавливать фиксированную цену для старых евроблях - объяснение эксперта

"Сейчас заказывают какие-то услуги оценщиков, те занижают стоимость, и начинается вся эта коррупционная история. Я за очень простые и примитивные алгоритмы. Там, где все примитивно, нет коррупции. Но проблема в другом. Реализовать такой план сложно с точки зрения Министерства финансов . Все поступления от растаможивания "евроблях" и других автомобилей уже заложены в бюджет, но потом за эти деньги строятся дороги и финансируется медицина с образованием", - объясняет Криклий.

Добавляет, что это надо решать совместно с Министерством инфраструктуры с Министерством финансов.

Штрафы для водителей нерастаможенных авто отсрочили еще на 90 дней, до конца ноября 2019 года. Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении льготного периода для владельцев евроблях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Растаможить авто станет проще - в Кабмине заговорили об очередных изменениях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

Расстреляли семью украинского митрополита

В Киеве издали приказ относительно евреев

Самое читаемое
Конюшня, мрамор и антиквариат: как выглядит поместье Камалии за $5 миллионов
Конюшня, мрамор и антиквариат: как выглядит поместье Камалии за $5 миллионов
10
 Просмотров: 33298
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 15012
Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель
Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель Просмотров: 14673
Назвали курс доллара на конец года
Назвали курс доллара на конец года Просмотров: 13662
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
12
 Просмотров: 13061
Экономика
Доллар по 28 грн: НБУ отреагировал на курс валют в бюджете-2020
Доллар по 28 грн: НБУ отреагировал на курс валют в бюджете-2020 Просмотров: 342
Доллар сдает позиции на межбанке
Доллар сдает позиции на межбанке Просмотров: 612
Паниковать не надо - премьер
Паниковать не надо - премьер Просмотров: 2142
Принятие законопроекта №1210 добьет украинскую экономику – эксперт
Принятие законопроекта №1210 добьет украинскую экономику – эксперт Просмотров: 531
МВФ ведет переговоры с Украиной о расширенном финансировании
МВФ ведет переговоры с Украиной о расширенном финансировании Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
5
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
4
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
3
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Голосов: 21861
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua