Растаможить авто станет проще - в Кабмине заговорили об очередных изменениях

Надо вывести максимально простую формулу для перерегистрации "евроблях", чтобы избежать спекуляций и коррупции. Фото: tvoemisto.tv

Владельцам машин с иностранной регистрацией могут упростить порядок растаможивания таких авто.

"Мы готовы на любые вещи. Вообще предлагаю ввести, как в Грузии, за литр объема двигателя машины платить от доллара до трех", - объясняет министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет "Економічна правда".

Надо вывести максимально простую формулу для перерегистрации "евроблях", чтобы избежать спекуляций и коррупции.

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"Сейчас заказывают какие-то услуги оценщиков, те занижают стоимость, и начинается вся эта коррупционная история. Я за очень простые и примитивные алгоритмы. Там, где все примитивно, нет коррупции. Но проблема в другом. Реализовать такой план сложно с точки зрения Министерства финансов . Все поступления от растаможивания "евроблях" и других автомобилей уже заложены в бюджет, но потом за эти деньги строятся дороги и финансируется медицина с образованием", - объясняет Криклий.

Добавляет, что это надо решать совместно с Министерством инфраструктуры с Министерством финансов.

Штрафы для водителей нерастаможенных авто отсрочили еще на 90 дней, до конца ноября 2019 года. Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении льготного периода для владельцев евроблях.