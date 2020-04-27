Рассмотрение дела о вкладах Суркисов в Приватбанке отложили

Отложили рассмотрение дела о признании недействительными договоров обмена средств в банке на сумму более 1 млрд грн на акции Приватбанка. Фото: НБУ

Большая палата Верховного суда отложила рассмотрение дела о вкладах Суркисов в Приватбанке и законности залога.

В частности, отложили рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка, Кабмина и Приватбанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их лицами, связанными с Приватбанком. Также о признании недействительными договоров обмена средств в банке на сумму более 1 млрд грн на акции банка. Последние государство позже выкупило за 1 грн, пишет "Інтерфакс-Україна".

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Рассмотрение дела Верховный суд отложил из-за давления на судей. Об этом планирует заявить в прокуратуру и Высший совет правосудия.

В марте 2020-го Печерский райсуд обязал Приватбанк выплатить средства офшорам Суркисов. Подтвердил обязанность банка выполнить условия депозитных договоров с кипрскими компаниями, которые принадлежат братьям Суркисам. В рамках национализации средства этих компаний попали под операцию bail-in - принудительную конвертацию в акции банка.