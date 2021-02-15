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понедельник, 15 февраля 2021 16:44

Рассказали, выдержит ли Украина без транша МВФ

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Рассказали, выдержит ли Украина без транша МВФ
Гетманцев назвал негативным результатом провал переговоров с МВФ. Фото: unsplash

В Украине есть ресурсы, чтобы пройти 2021 год без транша Международного валютного фонда.

Отсутствие средств МВФ не станет катастрофой, заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Finclub.

"Мы убеждены в том, что пройти 2021-й без очередного транша МВФ будет гораздо труднее, но это ни в коем случае не будет катастрофой. У нас есть соответствующие ресурсы и возможности, чтобы это осуществить. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет финансовая и валютная стабильность, а также стабильность гривны", - отметил он.

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Гетманцев назвал негативным результатом провал переговоров с МВФ.

"С другой стороны мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", - заявил он.

Гетманцев добавил, что стороны признали потребность в дополнительных консультациях.

В Международном валютном фонде ожидают большего прогресса в пользу завершения 1-го пересмотра программы stand-by в Украине.

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15
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