Рассказали, сколько миллиардов должны Приватбанку компании, связанные с Коломойским

Подтвержденный аудитом долг связанных с Коломойским лиц составляет 212 млрд грн. Фото: из открытых источников

Заместитель руководителя Приватбанка Галина Пахачук заявила, подтвержденный аудитом долг, связанных с Коломойским лиц, составляет 240 млрд грн.

Об этом она рассказала в интервью "НВ Бизнес".

"Компании, вероятно, подконтрольные бывшим владельцам банка, на сегодня в гривневом эквиваленте должны банку 240 миллиардов гривен. 212 миллиардов гривен из них подтверждены аудиторским заключением - кредиты плюс проценты, начисленные, но неполученные. И соответственно, когда растет курс, увеличивается и обязательства вязание по валютной позиции", - рассказала она.

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Приватбанк подозревает Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $ 470 млрд через кипрские компании. По версии банка, бывшие владельцы банка переводили средства в дочернего банка на Кипре, оттуда - юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США.