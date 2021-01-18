Рассказали, на сколько вырастут зарплаты учителей в этом году

 
Ексклюзивы
1/5
От санкций США против "слуги" Дубинского прошла неделя. Почему Зеленский молчит
От санкций США против "слуги" Дубинского прошла неделя. Почему Зеленский молчит
Просмотров: 270
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
1 Просмотров: 801
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 810
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 387
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
3 Просмотров: 711
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 711
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 765
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1215
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1620
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1647
Фото
Все фото
6
7
7
5
14
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
Видео
Все видео
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
5 Просмотров: 3492
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 558
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2016
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6390
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 900
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 63
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
понедельник, 18 января 2021 17:53

Рассказали, на сколько вырастут зарплаты учителей в этом году

  Комментировать
Рассказали, на сколько вырастут зарплаты учителей в этом году
Всего на образование предусмотрено 169,3 млрд грн. Фото: pexels.com

Госбюджет-2021 предусматривает повышение зарплат педагогам в среднем на 25,5%. Всего на образование предусмотрено 169,3 млрд грн.

По словам заместителя министра Романа Ермоличева, в госбюджете-2021 на оплату труда педагогических работников учреждений общего среднего образования предусмотрено 99,6 млрд грн, что на 18,7 млрд грн больше, чем 2020-го, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Государство продолжает выполнять взятые на себя обязательства по содержанию педагогического персонала учреждений общего среднего образования для предоставления качественного общего среднего образования в соответствии с законодательно установленными стандартами. Финансирование образования остается приоритетом государства. Ведь качественное образование должно быть, как в городской, так и в сельской местности, независимо от того, где проживает ученик", - цитирует Ермоличева пресс-служба Минфина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине больше других стран выросла минимальная зарплата

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении зарплат чиновникам. Сумму минимального оклада подняли до 4540 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, на сколько вырастут зарплаты учителей в этом году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Сигаретные компании изменили упаковки

The Beatles возглавили американский чарт

Американские бомбардировщики облетели мир

Создали военное формирование из студентов-добровольцев

Первые украинские остарбайтеры двинулись на заработки

Британцы начали истреблять аборигенов

В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения

В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты

Самое читаемое
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 18576
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 16192
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 14823
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 8 Просмотров: 13590
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 7713
Экономика
В Украине подорожало лечение от коронавируса
В Украине подорожало лечение от коронавируса Просмотров: 135
Возросла просрочка, уменьшилось количество компаний: как коронавирусный кризис повлиял на рынок кредитования
Возросла просрочка, уменьшилось количество компаний: как коронавирусный кризис повлиял на рынок кредитования 1 Просмотров: 63
В Украине резко выросло количество дистанционных вакансий
В Украине резко выросло количество дистанционных вакансий Просмотров: 117
Импорт электроэнергии позволяет Украине избежать блекаута на пике зимних холодов – данные Минэнерго
Импорт электроэнергии позволяет Украине избежать блекаута на пике зимних холодов – данные Минэнерго 1 Просмотров: 54
Бронирования авиабилетов выросли на 15%: где украинцы проводят январский локдаун
Бронирования авиабилетов выросли на 15%: где украинцы проводят январский локдаун 1 Просмотров: 81
Больше всего комментируют
8
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
5
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
3
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2
Украина не рассматривает возможность переименования Грузии
1
Курс доллара удивил стабильностью
Голосов: 25930
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть