Рассказали, на сколько вырастут зарплаты учителей в этом году

Всего на образование предусмотрено 169,3 млрд грн. Фото: pexels.com

Госбюджет-2021 предусматривает повышение зарплат педагогам в среднем на 25,5%. Всего на образование предусмотрено 169,3 млрд грн.

По словам заместителя министра Романа Ермоличева, в госбюджете-2021 на оплату труда педагогических работников учреждений общего среднего образования предусмотрено 99,6 млрд грн, что на 18,7 млрд грн больше, чем 2020-го, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Государство продолжает выполнять взятые на себя обязательства по содержанию педагогического персонала учреждений общего среднего образования для предоставления качественного общего среднего образования в соответствии с законодательно установленными стандартами. Финансирование образования остается приоритетом государства. Ведь качественное образование должно быть, как в городской, так и в сельской местности, независимо от того, где проживает ученик", - цитирует Ермоличева пресс-служба Минфина.

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