Рассказали, кто может получить 20% надбавки к пенсии

 
Ексклюзивы
1/5
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 315
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1107
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 828
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1161
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 333
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7497
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 801
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
Фото
Все фото
7
5
14
3
7
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1107
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 828
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 567
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20007
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 333
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
3 Просмотров: 1017
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
вторник, 29 декабря 2020 11:18

Рассказали, кто может получить 20% надбавки к пенсии

  Комментировать
Рассказали, кто может получить 20% надбавки к пенсии
На 20% надбавку к выплатам могут претендовать жители горной местности. Фото: pexels.com

Украинские пенсионеры пенсий могут рассчитывать на 20% надбавку к выплатам за проживание в горной местности.

Согласно статье 6 закона Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине", размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, получившим статус лица, работающего, проживающего или учащегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%, передает finance.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зачем украинцам накопительные пенсии - объяснение министра

Для получения надбавки такие лица должны подать в территориальное управление Пенсионного фонда копию соответствующего удостоверения установленного образца или другой документ, подтверждающий проживание, работу или учебу лица на территории такого населенного пункта.

Об этом говорится в пункте 2.14 порядка предоставления и оформления документов для назначения пенсий в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Средний приемлемый для украинцев уровень пенсии составляет 11 359 грн. Это в 3,3 раза выше, чем зафиксированный Пенсионным фондом средний уровень пенсии в октябре 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, кто может получить 20% надбавки к пенсии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Из сел начали вывозить зерно

Опубликовали автобиографию Джеймса Джойса

Застрелилась писательница, которая выступила против оккупации

Драматурга избрали президентом

Правозащитница исчезла по дороге домой

Самое читаемое
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 11277
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 9414
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 7515
Украинская вице-чемпионка мира устроила необычную ню-фотосессию
Украинская вице-чемпионка мира устроила необычную ню-фотосессию
8
 Просмотров: 5607
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
7
 Просмотров: 5517
Экономика
Тарифы 17 облгазов выросли на 40%: кто будет платить больше
Тарифы 17 облгазов выросли на 40%: кто будет платить больше Просмотров: 45
Назвали наиболее популярные устройства этого года
Назвали наиболее популярные устройства этого года Просмотров: 198
В Украине подорожают сигареты: когда и на сколько
В Украине подорожают сигареты: когда и на сколько Просмотров: 396
В Украине запускают услугу электронной прописки
В Украине запускают услугу электронной прописки Просмотров: 351
Курс доллара поднялся в цене
Курс доллара поднялся в цене Просмотров: 495
Больше всего комментируют
7
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
3
Україна оцінить
3
Ударили кастетом. Рассказали, как и за что убили военнослужащего
1
"Раз в год возвращают переплату за коммунальные" – сколько платят за коммунальные в разных странах
1
Назвали лучшего футболиста 21 века
Голосов: 25836
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть