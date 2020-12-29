Рассказали, кто может получить 20% надбавки к пенсии

На 20% надбавку к выплатам могут претендовать жители горной местности. Фото: pexels.com

Украинские пенсионеры пенсий могут рассчитывать на 20% надбавку к выплатам за проживание в горной местности.

Согласно статье 6 закона Украины "О статусе горных населенных пунктов в Украине", размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, получившим статус лица, работающего, проживающего или учащегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%, передает finance.ua.

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Для получения надбавки такие лица должны подать в территориальное управление Пенсионного фонда копию соответствующего удостоверения установленного образца или другой документ, подтверждающий проживание, работу или учебу лица на территории такого населенного пункта.

Об этом говорится в пункте 2.14 порядка предоставления и оформления документов для назначения пенсий в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Средний приемлемый для украинцев уровень пенсии составляет 11 359 грн. Это в 3,3 раза выше, чем зафиксированный Пенсионным фондом средний уровень пенсии в октябре 2020 года.