Рассказали, кто может не платить пенсионный сбор при покупке жилья

Право не платить пенсионный сбор имеют граждане, которые покупают жилье впервые. Фото: pexels.com

Определенная часть покупателей недвижимости имеет право не платить сбор в Пенсионный фонд.

За 9 месяцев 2020 года 4,33 тыс украинцев были освобождены от уплаты пенсионного сбора при покупке недвижимости впервые, рассказывает Экономическая правда.

Право не платить пенсионный сбор имеют юридические лица:

- что приобретают недвижимое имущество за счет бюджетных средств;

- организации иностранных государств;

Физические лица, которые:

- находились в очереди на получение жилья;

- покупают жилье впервые.

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Чтобы не платить пенсионный сбор при покупке недвижимости гражданин должен не только не покупать жилье раньше, но и не приватизовувты, не наследовать, не получать в дар, а также не покупать его как долю в общем имуществе супругов.

В Украине увеличатся размеры местных налогов. Изменения связаны с ростом уровня минимальной заработной платы.