Рассказали, кто может не платить пенсионный сбор при покупке жилья

Определенная часть покупателей недвижимости имеет право не платить сбор в Пенсионный фонд.
За 9 месяцев 2020 года 4,33 тыс украинцев были освобождены от уплаты пенсионного сбора при покупке недвижимости впервые, рассказывает Экономическая правда.
Право не платить пенсионный сбор имеют юридические лица:
- что приобретают недвижимое имущество за счет бюджетных средств;
- организации иностранных государств;
Физические лица, которые:
- находились в очереди на получение жилья;
- покупают жилье впервые.
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Чтобы не платить пенсионный сбор при покупке недвижимости гражданин должен не только не покупать жилье раньше, но и не приватизовувты, не наследовать, не получать в дар, а также не покупать его как долю в общем имуществе супругов.
В Украине увеличатся размеры местных налогов. Изменения связаны с ростом уровня минимальной заработной платы.
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