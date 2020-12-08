Рассказали, кто и как может получить выплаты во время карантина

Если человек еще не обращалась за помощью, то сделать это надо до 15 декабря. Фото: pexels.com

В Украине ФЛП 1-й и 2-й групп получат пособие на детей до 10 лет на период карантина.

За денежной помощью можно обратиться до 31 декабря. Выплата составит от 1770 до 2218 грн в месяц, рассказывает Obozrevatel.

Те украинцы, которые получали помощь в мае-августе 2020 года, будут получать ее и в дальнейшем. Если человек еще не обращалась за помощью, то сделать это надо до 15 декабря.

Предприниматели должны предоставить необходимые документы в управление социальной защиты населения по месту жительства, а именно:

- заявление, которое состоит из персональных данных заявителя, данных о детях и данных для перечисления средств;

- копии свидетельств о рождении детей до 10 лет;

- справку из Пенсионного фонда об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7.

Иностранцы и лица без гражданства должны также предоставить копию документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине.

В случае осуществления опеки над ребенком, необходимо иметь с собой копию решения об установлении опеки.

Впрочем, можно заполнить электронное заявление с фотокопиями необходимых документов.

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Сумма помощи установлена в размере прожиточного минимума для детей соответствующих возрастных групп. На детей до 6 лет сумма выплаты составляет 1779 грн, от 6 до 10 лет - 2218 грн.

Семьям предпринимателей, которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина, выплатят по 2 тыс. грн на ребенка.

Также могут рассчитывать на денежную помощь ФЛП, которые остановило работу во время карантина. Предприниматели и работники получат выплату от государства в размере 8 тыс. грн, через приложение "Дія".

Помощь получат ФЛП следующих категорий:

47 - розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;

55 - временное размещение;

56 - деятельность по обеспечению блюдами и напитками;

59.14 - демонстрация кинофильмов;

90 - деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;

93 - деятельность в сфере спорта, организации отдыха.

Верховная Рада поддержала законопроект президента Владимира Зеленского о социальной поддержке застрахованных лиц в связи с карантинными ограничениями из-за Covid-19.