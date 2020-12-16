Рассказали, кого ищут работодатели в карантин

По состоянию на 1 декабря 2020 количество вакансий, которые работодатели подали в Госслужбу занятости, составила 58 тыс. предложений.
Неизменной остается тенденция высокого спроса на работников с инструментом, сообщили в Государственной службе занятости.
В топ-5 самых популярных запросов от работодателей входят такие специалисты: швея, слесарь-электромонтер, электрогазосварщик, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию, монтер пути.
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По профессиональным группам наибольшим спросом пользовались:
- 24% - рабочие с инструментом;
- 16,7% - рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин;
- более 13% - профессионалы;
- 12,4% - простейшие профессии.
Средняя заработная плата по предложенным вакансии на 1 декабря составила 7 443 грн.
В начале зимы среди необычных предложений работы разместили вакансии игрового гида, декоратора свадебных платьев и вокалиста караоке.
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