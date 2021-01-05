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вторник, 05 января 2021 11:06

Рассказали, когда в Украине введут накопительную пенсию

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Рассказали, когда в Украине введут накопительную пенсию
Введение накопительной пенсии в ближайшее время не произойдет. Фото: pexels.com

В Украине накопительная пенсия в 2021 году станет обязательной для работников некоторых предприятий с вредными условиями труда. Впрочем, введения накопительного уровня пенсионной системы для всех в ближайшее время не произойдет.

Такими выводами поделился глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, пишет "Апостроф".

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"Дай бог, чтобы в 2021 году они о чем-то договорились. Я не участвую в этих переговорах, в разработке концепта, так как этим занимается комитет социальной политики и Кабмин. Но из того, что я знаю, у них есть несколько концепций, несколько спорных вопросов, и они должны их довести до конца в 2021-м, чтобы ввести, я не уверен, что даже с 2022-го - возможно, с 2023 года", - рассказал он.

Гетманцев отметил, что это сложный процесс. Законопроект активно обсуждается, но до его окончательного утверждения еще далеко.

С 1 июля 2021 года украинские пенсионеры смогут претендовать на надбавку к пенсии в размере до 400 грн в месяц.

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