Рассказали, каким ФЛП можно не платить ЕСВ

Работодатель может внести страховой взнос вместо ФЛП. Фото: pexels.com

Физические лица-предприниматели, которые, кроме бизнеса, имеют основное место работы, могут не платить за себя Единый социальный взнос.

Это предусмотрено ч. 6 ст. 4 Закона №2464, который вступил в силу 1 января 2021 года, передает "Лига".

ФЛП может не платить ЕСВ в те месяцы отчетного периода, за которые заплатил его работодатель. Работодатель должен внести страховой взнос в размере не менее минимального. С 1 января эта сумма составляет 1320 грн.

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Условием уплаты ЕСВ будет самостоятельное определение базы начисления за месяцы отчетного периода.

Украинские предприниматели, входящие в 1-ю группу налогоплательщиков, освобождаются от уплаты взносов в бюджет до мая 2021 года.