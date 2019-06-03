Рассказали, как Украине отказаться от российской нефти

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6039
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 792
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4042
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2853
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
4 Просмотров: 2520
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2358
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3303
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1413
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7443
Фото
Все фото
7
3
3
9
5
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Видео
Все видео
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 279
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 729
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3303
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30547
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2349
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 738
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
понедельник, 03 июня 2019 08:10

Рассказали, как Украине отказаться от российской нефти

  Комментировать
Автор: REUTERS
  Как Украине отказаться от российской нефти
Как Украине отказаться от российской нефти

Украина в ответ на введение Россией ограничений на поставку нефтепродуктов должна принять меры по вытеснению русского топлива со своего рынка.

Об этом заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, пишет "Обозреватель".

"Есть два способа диверсификации рынка, чтобы слезть с российской" нефтяной иглы ", - говорит эксперт.

"Первый способ - наращивание переработки нефти на наших заводах. Например, самый мощный завод "Укртатнафта" в Кременчуге загружен даже не на 30% в последние годы. Там есть потенциал для увеличения производства ", - сообщает Куюн.

"Второй способ - это импорт морем. У нас есть порты, а на море есть нелимитированное количество нефтепродуктов. Они немного дороже, чем из России и Беларуси, но это не критично. Мы говорим о 1-1,5 грн за литр ", - отмечает Сергей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия ограничила поставки нефти в Украину

Сейчас доля отечественных нефтепродуктов на украинском рынке составляет около 15%.

Куюн также объяснил, что ждет Украину после того, как российские компании с 1 июня должны ввозить нефть и нефтепродукты только по специальным разрешениям.

"Сейчас ожидания нормальные. Поставщики говорят, что разрешения на поставку есть ... С 1 июня не будет никаких сюрпризов. Пока на рынке очень большие запасы всех марок топлива, сжиженного газа, дизтоплива. Поэтому я думаю, что не стоит паниковать, сегодня-завтра будет все известно и уже точно можно будет говорить, как будет развиваться ситуация ", - сообщил эксперт.

Нефть марки Brent подешевела до $ 64,61 за барр. Это наименьшая цена с ноября 2018.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, как Украине отказаться от российской нефти». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
46
 Просмотров: 54434
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
14
 Просмотров: 33192
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 17091
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 15249
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 13329
Экономика
Рассказали, сколько бензина покупают украинские водители
Рассказали, сколько бензина покупают украинские водители Просмотров: 162
В первые дни лета Нацбанк порадовал курсом доллара
В первые дни лета Нацбанк порадовал курсом доллара Просмотров: 963
Когда подорожает газ для населения
Когда подорожает газ для населения
 Просмотров: 1476
Фермеры за деньги разрешают покупателям собирать урожай
Фермеры за деньги разрешают покупателям собирать урожай Просмотров: 1107
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС 10 Просмотров: 1287
Больше всего комментируют
11
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
10
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
3
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
Голосов: 20589
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua