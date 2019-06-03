Рассказали, как Украине отказаться от российской нефти

Автор: REUTERS Как Украине отказаться от российской нефти

Украина в ответ на введение Россией ограничений на поставку нефтепродуктов должна принять меры по вытеснению русского топлива со своего рынка.

Об этом заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, пишет "Обозреватель".

"Есть два способа диверсификации рынка, чтобы слезть с российской" нефтяной иглы ", - говорит эксперт.

"Первый способ - наращивание переработки нефти на наших заводах. Например, самый мощный завод "Укртатнафта" в Кременчуге загружен даже не на 30% в последние годы. Там есть потенциал для увеличения производства ", - сообщает Куюн.

"Второй способ - это импорт морем. У нас есть порты, а на море есть нелимитированное количество нефтепродуктов. Они немного дороже, чем из России и Беларуси, но это не критично. Мы говорим о 1-1,5 грн за литр ", - отмечает Сергей.

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Сейчас доля отечественных нефтепродуктов на украинском рынке составляет около 15%.

Куюн также объяснил, что ждет Украину после того, как российские компании с 1 июня должны ввозить нефть и нефтепродукты только по специальным разрешениям.

"Сейчас ожидания нормальные. Поставщики говорят, что разрешения на поставку есть ... С 1 июня не будет никаких сюрпризов. Пока на рынке очень большие запасы всех марок топлива, сжиженного газа, дизтоплива. Поэтому я думаю, что не стоит паниковать, сегодня-завтра будет все известно и уже точно можно будет говорить, как будет развиваться ситуация ", - сообщил эксперт.

Нефть марки Brent подешевела до $ 64,61 за барр. Это наименьшая цена с ноября 2018.