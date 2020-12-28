Рассказали, как самостоятельно рассчитать стоимость доставки газа

Объем потребления надо умножить на траиф и разделить на 12. Фото: pexels.com

Потребители природного газа могут самостоятельно рассчитать стоимость доставки топлива.

Потребитель, который хочет рассчитать стоимость доставки газа, должен выяснить, какой объем потребления был у него в прошлом году и умножить этот показатель на тариф своей газораспределительной компании, рассказывает портал для потребителей природного газа 104.ua на Facebook.

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Чтобы получить размер ежемесячной платы за доставку газа, нужно разделить полученную сумму на 12 равных платежей.

Система начисления платы за распределение газа равными частями в течение года создана для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на потребителей в осенне-зимний период.

По состоянию на 28 декабря 55 газоснабжающих компаний обнародовали предложения на январь. Цены на кубометр газа варьируются от 6,99 до 10,8 грн. Минимальная цена выше декабрьской на 11%, максимальная - на 20,5%.