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понедельник, 21 декабря 2020 17:50

Рассказали, как правильно выбрать елку

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Рассказали, как правильно выбрать елку
Сосна способна дольше сохранять внешний вид, чем елка. Фото: pexels.com

До Нового года осталось 10 дней, поэтому украинцам, которые еще не купили себе елку следует поторопиться. Впрочем, чтобы деревце простояло дольше и сохранило надлежащий вид, его нужно правильно выбрать.

Сосна способна дольше сохранять внешний вид, чем елка. Такое дерево может простоять еще целый месяц. Елка скорее облетает, несмотря на период, когда она была заготовлена, говорится в материале Obozrevatel.

Выбирая елку или сосну, следует обращать внимание на хвою и срез на стволе. Хвоя должна быть "здоровая, темно-зеленая", а срез не сухой.

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Чтобы дерево простояло дольше, оно должно находиться в относительно прохладном месте. Желательно ставить его в сырой песок или в землю и периодически понемногу подливать воду. Тогда елка будет дольше сохранять свои свойства и отдавать аромат.

Также, рекомендуется покупать деревце в лесхозах. Там есть специальные плантации елок, предназначенных для продажи. Поэтому приобретение такой елки не причиняет вреда окружающей среде.

520 тыс. елок для новогодних праздников планируют подготовить лесные хозяйства. Из этого количества 237 тыс. заготовят во время рубок ухода за лесом.

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